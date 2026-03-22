Майнц завърши отличната си седмица с успех над Айнтрахт, халф бе големият герой

Майнц 05 завърши чудесната си седмица с победа с 2:1 над Айнтрахт (Франкфурт) в мач от 27-ия кръг на Бундеслигата. Големият герой за тима на Урс Фишер бе офанзивният халф Паул Небел, който реализира и двете попадения за тима си.

Така Майнц, който само преди няколко дни си осигури класиране в четвъртфиналите на Лигата на конференциите, записа втора поредна победа в първенството и се изкачи на 11-а позиция с 30 точки. Айнтрахт пък остава на 7-о място с 38 пункта.

Майнц започна по-добре и поведе още в 6-ата минута. Тогава Паул Небел напредна и стреля веднага, а топката рикошира и влетя в мрежата на Михаел Цетерер за 1:0. Айнтрахт обаче бързо се окопити и петнадесетина минути по-късно изравни. Жан Бахоя подаде добре към Натаниъл Браун, който с удар с едно докосване възстанови равенството - 1:1. До края на полувремето Майнц отново можеше да излезе напред, но Цетерер спаси опасен удар на Шералдо Бекер.

През втората част голяма възможност се откри пред Айнтрахт, когато в 61-вата минута Чаиби Фарес засече центриране, но за негов малшанс нацели с глава напречната глава. В 84-ата минута пък Шералдо Бекер пропиля страхотна възможност за Майнц, след като получи добро подаване в наказателното поле, но също нацели греда. В последната минута от редовното време обаче домакините нанесоха своя удар. Центриране отдясно намери Нелсон Вайпер, който стреля опасно с глава. Цетерер успя да избие, но право на крака на Небел, който с хубав удар вкара втория си гол в мача и донесе победата на тима си.

Снимки: Imago