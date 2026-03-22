Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:00: Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Футболист на годината 2025"
  1. Sportal.bg
  2. Марек
Анжело Кючуков: Всички се раздават, никой не се спести в защита

  • 22 март 2026 | 16:43
  • 713
  • 1

Старши треньорът на Марек Анжело Кючуков коментира победата с 1:0 над Локомотив (Горна Оряховица). Тя е и първа за него като наставник на родния си тим, след като преди три седмици пое отбора от Танчо Калпаков.

"Мачът беше такъв, че все едно играхме два дни… Много тежък мач! Момчетата осъзнаваха, че ни трябват тези три точки. Психологически ни бе тежко. Хвърлиха се изключително мъжки, като отбор, бяха задружни, както аз искам да са. Показаха марекчанския дух, заради фланелката, с която играят. Видяхте, че всички се раздават, никой не се пести във фаза защита. Не се прибираме в глуха защита да пазим резултата. На полувремето им казах да не мислим да се връщаме в отбрана", започна специалистът.

Марек с важен успех в Горна Оряховица, става горещо за "жепейците"

"Имахме и ситуации да затворим мача с втори гол. Очаквахме, че ще стане такъв биткаджийски двубой и не се предадохме. Моите момчета бяха уникални, задружни от първия до последния. Изпълниха всичко, което им казахме със Светльо Георгиев. Имаше напрежение, както в нашия, така и в техния отбор, защото и при тях положението вече не им е добро. За това този мач беше жизнено важно да го спечелим", отчете треньорът.

"От понеделник ще мислим за срещата със Спартак (Плевен), защото ще бъде истинско дерби. Благодаря на феновете, които ни подкрепиха в Горна Оряховица и призовавам всички да дойдат на мача със Спартак. Пак ще бъде дерби!", завърши Анжело Кючуков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

