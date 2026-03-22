Християн Петров игра 13 минути при равенство на Хееренвеен

Християн Петров влезе като резерва при равенството на Хееренвеен с НЕК Неймеген, който е трети в класирането. Тимът на българина осъществи пълен обрат през порвото полувреме, но попадение на Тярон Чери в 57-ата минута доведе до равенство и крайното 2:2.

Петров влиза като резерва в трети пореден двубой, след като преди това записа два поредни мача като титуляр. Днес той се появи в игра в 77-ата минута. Днешният резултат сложи край на серия на Хееренвеен от три поредни победи. Тимът заема осмото място в класирането, което е последното, което класира за плейофите за участие в Лигата на конференциите.

Prachtige doelpunten in De Goffert, waar de wedstrijd onbeslist blijft ⚖️#nechee pic.twitter.com/Lbc3t58Q1Q — ESPN NL (@ESPNnl) March 22, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago