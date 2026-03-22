Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:00: Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Футболист на годината 2025"
  1. Sportal.bg
  2. Хееренвеен
  Християн Петров игра 13 минути при равенство на Хееренвеен

  • 22 март 2026 | 16:38
  • 485
  • 0
Християн Петров влезе като резерва при равенството на Хееренвеен с НЕК Неймеген, който е трети в класирането. Тимът на българина осъществи пълен обрат през порвото полувреме, но попадение на Тярон Чери в 57-ата минута доведе до равенство и крайното 2:2.

Петров влиза като резерва в трети пореден двубой, след като преди това записа два поредни мача като титуляр. Днес той се появи в игра в 77-ата минута. Днешният резултат сложи край на серия на Хееренвеен от три поредни победи. Тимът заема осмото място в класирането, което е последното, което класира за плейофите за участие в Лигата на конференциите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 16346
  • 31
Съндърланд шамароса Нюкасъл в дербито с обрат след почивката

Съндърланд шамароса Нюкасъл в дербито с обрат след почивката

  • 22 март 2026 | 16:06
  • 3071
  • 1
Комо разби Пиза на Росен Божинов и се изкачи в топ 4 след провала на Ювентус

Комо разби Пиза на Росен Божинов и се изкачи в топ 4 след провала на Ювентус

  • 22 март 2026 | 15:30
  • 1159
  • 1
Ръководството на Байерн изрази опасения относно включването на национал в състава на Германия

Ръководството на Байерн изрази опасения относно включването на национал в състава на Германия

  • 22 март 2026 | 14:50
  • 1141
  • 0
Борусия (Дортмунд) се разделя със спортния си директор

Борусия (Дортмунд) се разделя със спортния си директор

  • 22 март 2026 | 14:26
  • 2493
  • 3
Киву: Трябва да се съсредоточим върху подобрението

Киву: Трябва да се съсредоточим върху подобрението

  • 22 март 2026 | 14:19
  • 595
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 43883
  • 349
Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (Пловдив)

Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 22 март 2026 | 17:30
  • 4208
  • 0
Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

  • 22 март 2026 | 14:33
  • 21709
  • 55
Финалът за Карабао къп: Арсенал срещу Манчестър Сити, съставите

Финалът за Карабао къп: Арсенал срещу Манчестър Сити, съставите

  • 22 март 2026 | 17:33
  • 244
  • 0
Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 16346
  • 31
Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 10716
  • 52