Матей Казийски с 12 точки, Халкбанк със загуба в мач без значение

Отборът на Халкбанк (Анкара) допусна загуба в мач без значение в последния кръг на редовния сезон в Егелер лига на Турция.

Халкбанк падна като гост на Истанбул Генчлик с 1:3 (22:25, 16:25, 27:27, 23:25) пред 190 зрители в зала “Шехит Мустафа Йозел”.

Старши треньорът на Халкбанк Радостин Стойчев даде почивка в този двубой на титулярният си разпределител Улав Къяк, Йоанди Леал, както и на Цветан Соколов.

Матей Казийски реализира 12 точки (4 аса, 18% ефективност в атака, 31% перфектно и 38% позитивно посрещане - +5).

Чешкият диагонал Марек Шотола бе най-резултатен за Халкбанк с 19 точки (4 аса, 41% ефективност в атака - +9).

Капитанът на националният отбор на Полша Александър Сливка се отличи с 12 точки (3 блока, 50% ефективност в атака, 28% перфектно и 34% позитивно посрещане - +9).

Унгарският диагонал Кристиян Падар заби 30 точки (3 аса, 3 блока, 56% ефективност в атака - +26).

Иранският национал Мортеза Шерифи добави 22 точки (5 аса, 1 блок, 39% ефективност в атака, 32% перфектно и 63% позитивно посрещане - +18).

Халкбанк финишира на втора място в редовния сезон с 51 точки и продължава битката за титлата в плейофите.