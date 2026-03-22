Очаквайте в 18:00: Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Футболист на годината 2025"
Матей Казийски с 12 точки, Халкбанк със загуба в мач без значение

  • 22 март 2026 | 15:48
Отборът на Халкбанк (Анкара) допусна загуба в мач без значение в последния кръг на редовния сезон в Егелер лига на Турция.

Халкбанк падна като гост на Истанбул Генчлик с 1:3 (22:25, 16:25, 27:27, 23:25) пред 190 зрители в зала “Шехит Мустафа Йозел”.

Старши треньорът на Халкбанк Радостин Стойчев даде почивка в този двубой на титулярният си разпределител Улав Къяк, Йоанди Леал, както и на Цветан Соколов.

Матей Казийски реализира 12 точки (4 аса, 18% ефективност в атака, 31% перфектно и 38% позитивно посрещане - +5).

Чешкият диагонал Марек Шотола бе най-резултатен за Халкбанк с 19 точки (4 аса, 41% ефективност в атака - +9).

Капитанът на националният отбор на Полша Александър Сливка се отличи с 12 точки (3 блока, 50% ефективност в атака, 28% перфектно и 34% позитивно посрещане - +9).

Унгарският диагонал Кристиян Падар заби 30 точки (3 аса, 3 блока, 56% ефективност в атака - +26).

Иранският национал Мортеза Шерифи добави 22 точки (5 аса, 1 блок, 39% ефективност в атака, 32% перфектно и 63% позитивно посрещане - +18).

Халкбанк финишира на втора място в редовния сезон с 51 точки и продължава битката за титлата в плейофите.

Още от Волейбол

Венислав Антов стана реализатор №4 във Франция с 509 точки

Венислав Антов стана реализатор №4 във Франция с 509 точки

  • 22 март 2026 | 17:28
  • 156
  • 0
Константин Митев: Ето как Калчев и Механджийски могат да се класират за Олимпийските игри в ЛА 2028

Константин Митев: Ето как Калчев и Механджийски могат да се класират за Олимпийските игри в ЛА 2028

  • 22 март 2026 | 16:14
  • 915
  • 0
MVP Георги Татаров с цял мач, 16 точки и победа за Галатасарай

MVP Георги Татаров с цял мач, 16 точки и победа за Галатасарай

  • 22 март 2026 | 15:07
  • 2669
  • 0
Супер Венислав Антов с 20 точки, Туркоа приключи с победа редовния сезон

Супер Венислав Антов с 20 точки, Туркоа приключи с победа редовния сезон

  • 21 март 2026 | 23:18
  • 1812
  • 1
Алекс Грозданов и Богданка завършиха с победа редовния сезон в Полша

Алекс Грозданов и Богданка завършиха с победа редовния сезон в Полша

  • 21 март 2026 | 23:00
  • 1097
  • 0
ЦСКА се справи с Берое и тръгна с победа в плейофите

ЦСКА се справи с Берое и тръгна с победа в плейофите

  • 21 март 2026 | 20:50
  • 3685
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 43625
  • 349
Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (Пловдив)

Ботев (Враца) 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 22 март 2026 | 17:30
  • 4114
  • 0
Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

  • 22 март 2026 | 14:33
  • 21629
  • 55
Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 16226
  • 31
Епична победа след обрат за Балкан срещу Рилски спортист в супердербито в Ботевград

Епична победа след обрат за Балкан срещу Рилски спортист в супердербито в Ботевград

  • 22 март 2026 | 15:05
  • 10020
  • 6
Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

  • 22 март 2026 | 08:55
  • 10678
  • 52