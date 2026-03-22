Георги Татаров с цял мач, 16 точки и победа за Галатасарай

Световният вицешампион с България от 2025 година Георги Татаров изигра цял мач за новия си клуб Галатасарай Сигорта (Истанбул).

Галатасарай победи у дома Бурса Бююкшехир Беледийеспорт с 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) в мач от последния кръг на редовния сезон в Турция в Егелер лига.

Татаров заби 16 точки (1 ас, 2 блока, 45% ефективност в атака, 7% перфектно и 41% позитивно посрещане - +12).

Джан Коч добави 15 точки (4 аса, 1 блок).

Maç sonucu: Galatasaray HDI Sigorta 3-0 Bursa Büyükşehir Bld.



Томаш Джаешке се отличи с 12 точки (2 аса, 2 блока).

За Бурса най-резултатен бе Гьокхан Гьокгьоз с 13 точки.

Галатасарай е трети в класирането с 51 точки и ще продължи битката за титлата в плейофите.