  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Георги Татаров с цял мач, 16 точки и победа за Галатасарай

  • 22 март 2026 | 15:07
  • 799
  • 0

Световният вицешампион с България от 2025 година Георги Татаров изигра цял мач за новия си клуб Галатасарай Сигорта (Истанбул).

Галатасарай победи у дома Бурса Бююкшехир Беледийеспорт с 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) в мач от последния кръг на редовния сезон в Турция в Егелер лига.

Татаров заби 16 точки (1 ас, 2 блока, 45% ефективност в атака, 7% перфектно и 41% позитивно посрещане - +12).

Джан Коч добави 15 точки (4 аса, 1 блок).

Томаш Джаешке се отличи с 12 точки (2 аса, 2 блока).

За Бурса най-резултатен бе Гьокхан Гьокгьоз с 13 точки.

Галатасарай е трети в класирането с 51 точки и ще продължи битката за титлата в плейофите.

Супер Венислав Антов с 20 точки, Туркоа приключи с победа редовния сезон

Алекс Грозданов и Богданка завършиха с победа редовния сезон в Полша

ЦСКА се справи с Берое и тръгна с победа в плейофите

Левски даде гейм на Монтана, но е на победа от полуфинал в efbet Супер Волей

Добруджа 07 спечели титлата във Висшата лига след "златен" гейм и се завърна в efbet Супер Волей

Владо Николов: Ако всички са здрави, Левски отново е фаворит за титлата

ЦСКА 1:0 Добруджа, "червените" удариха в заключителните секунди на първата част

Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

На почивката: Барселона 1:0 Райо Валекано, много по-добра игра на каталунците

Берое взе глъка въздух след битката на дъното

Епична победа след обрат за Балкан срещу Рилски спортист в супердербито в Ботевград

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

