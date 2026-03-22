  Кевин Дюрант подобри постижение на Майкъл Джордан, драматични победи за Хюстън и Лейкърс

Кевин Дюрант подобри постижение на Майкъл Джордан, драматични победи за Хюстън и Лейкърс

  • 22 март 2026 | 12:11
Кевин Дюрант подобри постижение на Майкъл Джордан, драматични победи за Хюстън и Лейкърс

Амен Томпсън реализира кош със сирената за победата на Хюстън Рокетс със 123:122 над гостуващия Маями Хийт в среща от редовния сезон на НБА. 37-годишният Кевин Дюрант записа историческо постижение, след като изпревари Майкъл Джордан (32 292 точки) и се нареди на пето място в списъка на топ реализаторите на НБА. Дюрант вкара 27 точки и има 32 294 в кариерата си. На четвърто място е покойният Коби Брайънт с 33 643, а лидер ЛеБрон Джеймс с 43 241.

Томпсън завърши с 24 точки и 18 борби. Той беше един от тримата, коитонаправиха дабъл-дабъл, заедно с Рийд Шепърд (23 точки и 14 асистенции) и Алперен Шенгюн (19 точки и 12 борби).

Бам Адебайо се отличи с 32 точки и 21 борби за "Горещите", Тайлър Херо вкара 25 точки, но пропусна и петте си стрелби през последната четвърт.

Люк Кенард беше точен от тройката 0,6 секунди преди края, за да донесе успеха на Лос Анджелис Лейкърс над домакина Орландо със 105:104. "Езерняците" изоставаха с две точки 2,6 секунди преди края, когато Маркъс Смарт подаде към напълно свободния Кенард, който осигури деветата поредна победа на отбора. Лука Дончич записа 33 точки и 8 асистенции за победителите, а Остин Рийвс наниза 26 точки.

41-годишният ЛеБрон Джеймс отбеляза 12 и изпревари Робърт Париш за най-много мачове в редовния сезон в историята на НБА, след като има 1612.

ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд
ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

Паоло Банкеро реализира 16 точки за Меджик, които загубиха четвъртия пореден двубой.

Дериъс Гарланд вкара 41 точки и направи 11 асистенции, а Кауай Ленард добави 34 точки, за да сложи край на серията на Лос Анджелис Клипърс от четири загуби с победа над Далас Маверикс със 138:131 след в продължение. Дерик Джоунс-младши записа 15 точки, включително две тройки в продълженията, като Клипърс стреляха с 56,7% успеваемост от игра и реализираха 21 от 42 тройки, за да триумфират.

Наджи Маршал завърши с 28 точки, а Купър Флаг добави 18 точки и 10 борби за Маверикс, които загубиха 11-ия си пореден домакински мач.

29-те точки на ЛаМело Бол доведоха до поредното силно представяне в нападение за Шарлът Хорнетс при победата срещу гостуващия Мемфис със 124:101. Гризлис нямат успех в 10 от последните си 11 двубоя.

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 40 точки, а Оклахома Сити Тъндър надделя над домакина Вашингтон със 132:111, удължавайки серията си от победи до 11, а серията на Уизардс от поражения до 15. Айзая Хартенщайн добави 9 точки, 20 борби и 10 асистенции, като за малко не успя да постигне втория си трипъл-дабъл в кариерата.

В други срещи Кливлънд спечели срещу Ню Орлиънс със 111:106, Атланта се наложи над Голдън Стейт със 126:110, Сан Антонио победи Индиана със 134:119, Филаделфия постигна успех над Юта Джаз със 126:116, а Милуоки се справи с Финикс - 108:105.

Снимки: Gettyimages

Следете със Sportal.bg мачовете от кръг №26 в Sesame НБЛ

Следете със Sportal.bg мачовете от кръг №26 в Sesame НБЛ

Преднина за шампионите в супердербито в Ботевград

Преднина за шампионите в супердербито в Ботевград

ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

ЛеБрон Джеймс счупи легендарен рекорд

Монтана 2003 победи Берое като гост в последна среща от редовния сезон

Монтана 2003 победи Берое като гост в последна среща от редовния сезон

Какво се случи в 25-ия кръг на Sesame НБЛ - обзор

Какво се случи в 25-ия кръг на Sesame НБЛ - обзор

Стеф Къри е №1 по заплата в НБА

Стеф Къри е №1 по заплата в НБА

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

Монтана 0:1 Берое, гостите поведоха от дузпа

Преднина за шампионите в супердербито в Ботевград

Преднина за шампионите в супердербито в Ботевград

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Днес научаваме кой ще бъде "Футболист на годината" в България

Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

Радостна новина! Малена Замфирова е много по-добре

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

ЦСКА ще надига глава срещу Добруджа и Ясен Петров

Непредсказуем дуел във Враца

Непредсказуем дуел във Враца

