Косич обяви избраниците си за гостуването във Враца

Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу Ботев Враца в мач от 27-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е днес от 17:30 часа на “Христо Ботев”. Каталин Иту и Миха Търдан се завръщат в групата на Локомотив. Боян Милосавлиевич ще пропусне срещата заради наказание. На негово място влиза талантът от U17 Симеон Георгиев. Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил и Енцо Еспиноса няма да бъдат на разположение на Душан Косич.
Групата за мача:
Петър Зовко, Симеон Георгиев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Ефе Али, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Севи Идриз, Аксел Велев, Жоел Цварц.