Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Вихрено второ полувреме и познат герой запазиха преднината на Левски – на живо след успеха срещу Черно море с 2:1
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
Антоанета Цанкова взе злато в многобоя в Любляна

  • 21 март 2026 | 19:47
  • 281
  • 0
Антоанета Цанкова взе злато в многобоя, Анастасия Пономаренко е трета при девойките в 38-ото издание на международния турнир по художествена гимнастика в Любляна (Словения).

Цанкова изигра изключително стабилен многобой и завърши на първо място със сбор от 99.050 точки (23.950 обръч, 24.400 топка, 25.250 бухалки, 25.450 лента). Възпитаничката на Николай Боев показа увереност и високо ниво във всяко свое излизане на килима, като се класира за три финала - на топка, бухалки и лента, с първи по сила резултати и на трите уреда. 

Пономаренко направи отличен дебют на толкова силен международен форум и стигна до бронзовия медал в многобоя с 92.050 точки (25.050 обръч, 20.850 топка, 24.000 бухалки, 22.150 лента). Грацията, водена от Светлана Юриевна, намери място и сред най-добрите осем на обръч с втори по сила резултат, с което България оформи пълен комплект от четири финала.

Съдия за България на турнира е Ина Делчева Мерингер. 

Следвай ни:

Водещи Новини

