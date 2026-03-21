Вихрено второ полувреме и познат герой запазиха преднината на Левски – на живо след успеха срещу Черно море с 2:1
  Пролет пукна, но Еспаньол продължава да няма победа през новата година

Пролет пукна, но Еспаньол продължава да няма победа през новата година

  • 21 март 2026 | 19:44

Тимът на Еспаньол изпита поредно разочарование, след като загуби вкъщи с 1:2 от Хетафе в среща от 29-ия кръг на испанския елит. Каталунците продължават да нямат победа през 2026-а година - във вече 12 поредни мача, като осем от тях са загуби. Логично тимът започна да пада надолу в класирането, като сега беше задминат от столичани.

Този път и малшансът попречи на Еспаньол да вземе поне точка. През първия половин час, заради “тънки” засада, не бяха зачетени два гола на “папагалчетата”, дело на Сирил Нгонге и Рамон Тератс. Отделно главният съдия Исидрo Диас де Mера Ескудерос отказа да се съобрази с колегите си от ВАР, които му препоръчаха да отсъди дузпа в полза на домакините за игра с ръка на Диего Рико още в третата минута.

Заради няколкото разглеждания на спорни ситуации се стигна до дълго добавено време на първата част. В него тимът на Хетафе заби два гола от статични положения чрез Домингош Дуарте (45+3’) и Мауро Арамбари (45+7’).

През второто полувреме Еспаньол пак атакуваше, но стигна само до един гол, дело на Роберто Фернандес (69’). Друг такъв не падна, заради което Хетафе си тръгна с трите точки.

