Разширяват женското първенство, Любо Ганев-Автосвят влиза в елита?

  • 21 март 2026 | 18:35
  • 120
  • 0
Много младият тим на Любо Ганев-Автосвят (Русе) завърши първенството във Висшата лига като вицешампион на страната. На финала в зала "Дунав" възпитаничките на треньора Сашо Тодоров отстъпиха на ВАСК с 2:3 гейма. Столичанки взеха първите 2 гейма, русенки изравниха до 2:2, но след равностоен тайбрек загубиха с 16:18.

ВАСК спечели титлата във Висша лига - жени
Второто място в дебюта на този тим обаче е безспорен успех, а заслуги за него имат Алекс Матева, Полина Тодорова, Милена Ботева, Джесика Георгиева, Габриела Петкова, Анна-Мария Парашкевова, Петя Манова, Ивайла Кирева, Елина Божинова, Йорданка Рангелова, Йоана Петеова, Адриана Асенова, Мая Монева. Ботева, единствената по-опитна състезателка, заслужи приза за най-добър нападател.

Какво следва за отбора на Любо Ганев-Автосвят?

Добре информиран източник съобщи, че федерацията възнамерява да разгледа до десетина дни идея, в която елитната "Demax+" лига да включва от следващия сезон 12 тима, които ще бъдат разделени на две подгрупи, по 6 във всяка. Досега участващите отбори бяха 10. Ако решението бъде прието, русенският тим ще влезе директно и без плейаут в първата по сила дивизия.

utroruse.com

Промоционални билети за мачовете на волейболните национали от VNL в Чикаго

