Промоционални билети за мачовете на волейболните национали от VNL в Чикаго

През юли Чикаго ще бъде домакин на мачовете на България от третата седмица на Волейболната лига на нациите (VNL) 2026, където нашият национален отбор ще излезе срещу Полша (15 юли), Китай (17 юли), САЩ (18 юли) и Франция (19 юли).

VNL е едно от най-силните ежегодни състезания в международния волейбол и събира част от най-добрите национални отбори в света.

България влиза в тези мачове с отбор, който заслужава специално внимание. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини играят волейбол на високо ниво, с характер, енергия и самочувствие срещу най-силните съперници. Под негово ръководство тимът направи сериозна крачка напред, а през 2025 г. стигна до сребърните медали на Световното първенство, което беше първи финал за България на световен шампионат от 55 години насам.

До този финал Българския национален отбор по волейбол се класира след драматична победа над САЩ в четвъртфиналите, когато България обърна мача от 0:2 гейма и показа точно онзи дух, който отличава големите отбори.

Този възход не е случаен. Настоящият състав на България съчетава традицията на една силна волейболна школа с ново поколение играчи, което вече показа, че може да се конкурира с най-добрите в света. Именно затова мачовете от VNL 2026 са чудесна възможност българската общност да усети на живо енергията в залата.

Каним всички приятели на българския волейбол да се възползват, да дойдат в залата и да подкрепят националите ни.

Нека заедно създадем онази атмосфера, която да даде допълнителни сили на момчетата ни — с български знамена, с възгласи „Българи юнаци“, със силна подкрепа и емоция от първата до последната точка. Това е възможност не само да се насладим на волейбол от високо ниво, но и да накараме отбора ни да усети, че зад него стои цяла общност. Нека бъдем част от тази енергия в залата и покажем, че българският дух се усеща навсякъде.

