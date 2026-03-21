Какво се случи в 25-ия кръг на Sesame НБЛ - обзор

Sesame Национална баскетболна лига вече има нов лидер - Рилски спортист. Отборът на Любомир Киров взе дербито срещу Черно море Тича. В 25-ия кръг Локомотив Пловдив, Спартак Плевен, Берое и Миньор 2015 също записаха успехи.

Спартак Плевен постигна трета поредна победа в Sesame НБЛ, след като подчини Балкан с 82:75 като гост. Джейлан МакКлауд бе неудържим в Ботевград с 40 точки (б.а. - негов личен рекорд през този сезон), включително 8 тройки. Ноел Браун бе близо до дабъл-дабъл – 12 и 9 борби. За Балкан Тадж Грийн се отчете със 17 точки и 5 борби. Демонд Робинсън добави 14. Константин Тошков остана с 13 точки и 7 асистенции.

Рилски спортист излезе начело в класирането на шампионата с баланс от 19-4, след като спечели дербито на кръга срещу Черно море Тича с 81:73 у дома. За самоковци Христо Бъчков даде тон с 21 точки и 6 борби. Алън Арнет финишира с 16. Чавдар Костов и Деян Карамфилов (5 асистенции) вкараха по 11 точки. За варненци Георги Боянов бе най-добър с 15 точки и 6 борби. Венцислав Петков приключи с 12. Алонзо Гафни (8 борби) и Джелани Уотсън-Гейл отбелязаха по 11 точки.

В друг мач от този кръг, Берое Стара Загора зарадва феновете си в зала “Общинска” след 93:85 срещу Академик Бултекс 99. За “зелено-белите” Милен Захариев наниза 21 точки плюс 5 борби. Дейлън Уилямс имаше 19 и 6 откраднати топки. Брет Рийд остави на сметката си 14 точки и 8 борби. Васил Бачев бе най-резултатен за Академик Бултекс 99 с 21 точки. Демаркъс Шарп го последва с 20 и 6 асистенции. Джакуез Йоу се разписа с 18 точки, 5 борби и 5 асистенции.

На свой терен Миньор 2015 надстреля Левски със 103:90. За перничани Игор Кесар завърши с 20 точки и 7 борби. Монтавиъс Мърфи допринесе с 18 и 5 борби. Алекс Уандие реализира 17 точки. За столичани Седариан Рейнс бе над всички с 22 точки и 7 борби. Златин Георгиев регистрира 16 и 9 асистенции. Лъчезар Димитров и Марио Боянов вкараха по 12 точки.

В последния двубой от 25 кръг в мъжкия елит Локомотив Пловдив си тръгна с успех от Шумен след 94:83. За финалиста в турнира efbet Купа България 2026 Томислав Минков поведе колоната на реализаторите с 19 точки и 5 борби. Шоу Андерсън отбеляза 18. Кхалил Милър записа дабъл-дабъл - 16 точки и 15 борби. Майкъл Марш бе най-добър за Шумен с 24 точки и 7 борби. Джейлън Бар също стигна до двойните показатели - 19 и 12 борби. Уилям Елис (7 борби) и Костадин Лазаров (8 асистенции) останаха с по 12 точки.