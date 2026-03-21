Ясни са часовете на полуфиналите в Демакс лигата

Ясни са часовете, в които ще се проведат полуфиналните двубои в Демакс лигата. Първите срещи ще се проведат на 4 и 5 април (събота и неделя).

Шампионът Марица (Пловдив) среща ЦСКА на 4 април от 16:00 ч. Ден по-късно Левски София приема ЦПВК в 18:00 ч.

Вторите срещи ще се проведат съответно на 7 и 8 април (вторник и сряда), съответно от 17:00 и 18:00 ч. Тогава "червените" приемат пловдивчанки, а състезателките от "полицейския" клуб домакинстват на "сините".

Третите двубои са на 10 и 11 април (петък и събота), от 18:00 ч.

Играе се до три победи от пет мача.