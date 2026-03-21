Берое 2016 на плейофите без един от най-опитните си играчи

Мъжкият отбор на Берое 2016 (Стара Загора) ще продължи на плейофите в ефбет Супер Волей без един от най-опитните си играчи. Посрещачът Пламен Шекерджиев пропуска остатъка от сезона, след като вчера претърпя операция на менискус.

Днес волейболистите на Берое 2016 гостуват на ЦСКА в първи мач от ¼-финалните плейофи в шампионата. Двубоят е от 19:00 часа в столичната зала „Васил Симов“.

В тази фаза се играе до две победи от три мача, като реваншът е на 24 март от 19:00 часа в зала „Иван Вазов“ в Стара Загора.

Ако се стигне до трети мач, то той е насрочен за 27 март, отново от 19:00 часа.

„Губим един от най-опитните си хора в състава. Но колективът и отборната игра са над всичко. Въпреки контузията, очакваме всеки да даде малко повече от себе си, за да компенсираме намалените възможности. Излизаме срещу един от най-опитните съперници, очаквам да бъдем мобилизирани и дадем най-доброто, на което сме способни. Смятам, че и двата отбора имат своите волейболни аргументи и очаквам да стане много интересен плейоф“, коментира за BGvolleyball.com старши треньорът на Берое 2016 Мирослав Живков.