Никс спечелиха трилъра срещу Нетс

  • 21 март 2026 | 09:41
  491
  • 0
Никс спечелиха трилъра срещу Нетс

В интригуващ мач, решен от детайли, Ню Йорк Никс успя да измъкнe трудна победа с 93:92 срещу Бруклин Нетс в среща от редовния сезон на НБА.

Домакините от Нетс започнаха силно, налагайки своя ритъм от самото начало. Те завършиха първата четвърт с преднина от 22:14 и запазиха водачеството си до почивката, оттегляйки се в съблекалните при резултат 50:44.

Картината на мача се промени драстично през третата четвърт. Никс значително подобриха представянето си и с впечатляващ резултат от 31:15 не само стопиха разликата, но и поеха контрола, влизайки във финалната права с аванс от десет точки (75:65).

Въпреки това, "Мрежите" не бяха казали последната си дума. С мощен щурм през последната четвърт, те превърнаха последните минути в истинско дерби, но Никс издържаха на натиска и си осигуриха победата.

Най-добър за победителите беше Карл-Антъни Таунс, който записа дабъл-дабъл с 26 точки и 15 борби.

От страна на Нетс се отличи Джош Майнът, който завърши мача с 22 точки, 5 борби и 2 асистенции.

Снимки: Gettyimages

