Луис Енрике: Имаме хубави спомени от мачовете с Ливърпул, но ни чакат различни двубои

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике не се съгласи с мнението, че отборът му е фаворит в мачовете с Ливърпул от четвъртфиналите на Шампионската лига.

"Хубав спомен имаме от миналата година. Но това ще бъде съвсем различен мач. Спомням си, че миналата година Ливърпул бе най-добрият отбор в Европа по това време на турнира. Имаха невероятно ниво. Мениджърът им Арне Слот говореше много хубави неща за ПСЖ, каквито никой друг не казваше. Беше много положително за нас, чудесен спомен. Ще бъде класически сблъсък, ако мога така да кажа.

Сега сме фаворити? Доволен съм от тази оценка, но тя не ни служи за нищо. Свикнали сме. Често казвам, че търся баланс на всичко около отбора. В момента, в който кажат, че сме фаворити, трябва да намеря контрол върху съблекалнята. Имам шанса и щастието да имам невероятен отбор и много интелигентни играчи, които знаят, че няма фаворити в тези мачове. Има два тима, които умеят да играят в тези мачове. Ще бъде атрактивно", обеща испанецът на пресконференцията преди мача на тима му с Ница в Лига 1

Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

Славия 0:0 Ботев

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

