Луис Енрике: Имаме хубави спомени от мачовете с Ливърпул, но ни чакат различни двубои

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике не се съгласи с мнението, че отборът му е фаворит в мачовете с Ливърпул от четвъртфиналите на Шампионската лига.

"Хубав спомен имаме от миналата година. Но това ще бъде съвсем различен мач. Спомням си, че миналата година Ливърпул бе най-добрият отбор в Европа по това време на турнира. Имаха невероятно ниво. Мениджърът им Арне Слот говореше много хубави неща за ПСЖ, каквито никой друг не казваше. Беше много положително за нас, чудесен спомен. Ще бъде класически сблъсък, ако мога така да кажа.

— AFP News Agency (@AFP) March 20, 2026

Сега сме фаворити? Доволен съм от тази оценка, но тя не ни служи за нищо. Свикнали сме. Често казвам, че търся баланс на всичко около отбора. В момента, в който кажат, че сме фаворити, трябва да намеря контрол върху съблекалнята. Имам шанса и щастието да имам невероятен отбор и много интелигентни играчи, които знаят, че няма фаворити в тези мачове. Има два тима, които умеят да играят в тези мачове. Ще бъде атрактивно", обеща испанецът на пресконференцията преди мача на тима му с Ница в Лига 1.