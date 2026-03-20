Фреди Люнгберг: Извинявам се на българите за четирите гола

Шведската футболна легенда Фредрик Люнгберг се извини символично на българските привърженици за четирите си гола, които отбеляза в нашата врата в различни мачове през годините. Двукратният шампион на Англия с Арсенал изгледа мача на "топчиите" срещу Байер (Леверкузен) в Лондон заедно с родния финансист Кирил Евтимов. Домакините спечелиха с 2:0 и се класираха за четвъртфиналите на Шампионска лига.

Бургазлията споделил пред шведа, че през годините, когато Фреди беше част от "Тре крунур", постоянно е натъжавал с попаденията си българските фенове. В пет двубоя срещу "лъвовете" крилото има пет победи и четири гола.

"Минаха над 20 години от тогава, но бих желал да поднеса извинения на българските запалянковци. От четирите гола, които ми припомни, ясно си спомням само дузпата на стадиона в София, която беше в стил "Паненка". Но трябва да кажа, че въпреки победите, никога не беше лесно срещу България. Понякога бяхме по-дисциплинирани, а друг път и късметът беше с нас. Пожелавам ви успех във футбола занапред", рекъл бившият футболист на Арсенал. В знак на уважение Евтимов подари на Фреди брандирана торбичка на България с нашенски сувенири.

Освен с Люнгберг, на "Емиратс" фенът на Нефтохимик се засече със световния шампион Матс Хумелс и носителя на "Златната топка" Матиас Замер, на които също подари торбички с БГ сувенири. Замер пък прати специално поздрави на Красимир Балъков и Даниел Боримиров. Бала и Борето гастролираха с огромен успех в Германия през 90-те години на миналия век.

Снимки: Imago