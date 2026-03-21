Челси няма право на грешка срещу негостоприемния Евертън

Евертън и Челси ще се изправят един срещу друг в мач от 31-вия кръг на Премиър лийг на 21 март 2026 г. Двубоят ще започне в 19:30 часа на стадион "Хил Дикинсън". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Самюъл Барът, който ще следи за спазването на правилата на терена.

Челси заема шестата позиция в класирането с 48 точки след 30 изиграни мача, докато Евертън се намира на осмо място с 43 точки. Срещата е от огромно значение и за двата отбора. Домакините се борят за място в Европа, докато гостите се целят дори по-високо - в Шампионската лига. Затова всеки ще иска да вземе трите точки, на като че ли за лондончани те са по-жизненоважни, ако не искат да изостанат в битката за топ 4.

Евертън идва след загуба с 0:2 от Арсенал (14.03.2026), но преди това записа две поредни победи - 2:0 срещу Бърнли (03.03.2026) и 3:2 като гост на Нюкасъл (28.02.2026). "Карамелите" обаче загубиха и предишните два мача - 0:1 от Манчестър Юнайтед (23.02.2026) и 1:2 от Борнемут (10.02.2026).

Челси е в серия от три поредни загуби във всички турнири - 0:3 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига (17.03.2026), 0:1 от Нюкасъл в Премиър лийг (14.03.2026) и 2:5 от ПСЖ отново в Шампионската лига (11.03.2026). Преди това "сините" постигнаха две убедителни победи - 4:2 срещу Рексъм за ФА Къп (07.03.2026) и 4:1 като гост на Астън Вила (04.03.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Челси има предимство с три победи, една загуба и едно равенство. Последната среща се състоя на 13 декември 2025 г., когато "сините" победиха с 2:0 като домакини. Преди това Челси отново спечели с 1:0 на 26 април 2025 г. Единственото равенство беше на 22 декември 2024 г., когато двата отбора завършиха 0:0 на "Гудисън Парк". Най-убедителната победа в последните години беше на 15 април 2024 г., когато Челси разгроми Евертън с 6:0. Последният успех на "карамелите" датира от 10 декември 2023 г., когато те победиха с 2:0 като домакини. Челси обаче изпитва сериозни затруднения в гостуванията си на "карамелите", като е спечелил само една от последните си осем визити на този съперник, като Евертън може да се похвали с пет победи в този период.

Домакините не могат да разчитат в този мач на Джаред Брантуейт и Джеймс Тарковски, които лекуват контузии. Джак Грийлиш също е аут до края на сезона, а в лазарета остава и Карлос Алкарас. Добрата новина е, че ветеранът Шеймъс Коулмън е възстановен и ще бъде поне на пейката.

Лиъм Росиниър има доста проблема с контузени играчи. В лазарета са Ливай Колуил (коляно), Филип Йоргенсен (слабини), Рийс Джеймс (бедро), Мало Густо (болест), Беноа Бадиашил (болест) и Трево Чалоба (глезен) – всички те са защитници и вратар, което прави отбранителната линия на „сините“ доста уязвима. Джейми Байноу-Гитънс (бедро) също е извън строя.