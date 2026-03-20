Венцеслав Иванов: Да сме рационални

В неделя, Ком (Берковица) приема Етър II (Велико Търново). Срещата е от 14-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Предстои ни трудно изпитание срещу отбор от млади футболисти, подсилен с няколко опитни. Малко сме разколебани, след като стартирахме със загуба. В последвалите приятелски срещи показахме хубави неща. Това ни дава основание да очакваме победа в предстоящия двубой. В него трябва да сме рационални. Който направи по-малко грешки ще спечели“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.