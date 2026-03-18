  Заместникът на Лапорта: Мечта ми е да вдигна ШЛ като президент

Заместникът на Лапорта: Мечта ми е да вдигна ШЛ като президент

  • 18 март 2026 | 18:33
Рафа Юсте, който изпълнява длъжността президент на Барселона до 30 юни, беше водеща фигура по време на официалния обяд с представители на Нюкасъл преди реванша от осминафиналите на Шампионската лига. Той си пожела триумф в турнира.

“Би било мечта да вдигна Шампионската лига като президент - заяви Юсте. - Това е мечта, която винаги имаш, но най-вече заради феновете и отбора. Вече го преживях като вицепрезидент в Рим и Париж и това е едно от най-красивите неща, които могат да се случат на един фен на Барса. Да не говорим като президент. Надявам се и желая да го направя заедно с моя приятел Жоан Лапорта, избрания президент на клуба. Това би било най-великото нещо, което може да ми се случи в живота.”

Рафа Юсте ще ръководи клуба до 1 юли, когато започва новият мандат на преизбрания Жоан Лапорта. По принцип той е вицепрезидент, но замени боса след подаването му на оставка заради презизборната кампания.

„Играчите, Ханзи Флик и щабът изпитват голяма обич към Лапорта и видях, че тази обич е естествена и истинска. Всички заедно се обединихме, за да изиграем страхотен мач и да подарим класирането на нашите “сосиос”, каза Юсте.

На въпрос за бъдещето и подновяването на договора на Флик, той увери: „Аз съм голям оптимист и съм щастлив, че Деко е с нас. Убеден съм, че той ще направи това, което трябва да се направи“.

Барселона с официално пояснение за това кой командва в момента
Барселона с официално пояснение за това кой командва в момента
Още от Футбол свят

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

  • 18 март 2026 | 17:22
  • 404
  • 0
Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

  • 18 март 2026 | 17:11
  • 583
  • 0
Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

  • 18 март 2026 | 17:06
  • 591
  • 1
Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

  • 18 март 2026 | 16:57
  • 525
  • 0
Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

  • 18 март 2026 | 16:56
  • 2809
  • 7
Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

  • 18 март 2026 | 16:52
  • 1139
  • 2
Водещи Новини

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 20116
  • 76
Левандовски и Гордън са титуляри (съставите)

Левандовски и Гордън са титуляри (съставите)

  • 18 март 2026 | 18:38
  • 1614
  • 1
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 24797
  • 89
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 19262
  • 17
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
  • 11242
  • 22
СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
  • 19052
  • 23