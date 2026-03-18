Заместникът на Лапорта: Мечта ми е да вдигна ШЛ като президент

Рафа Юсте, който изпълнява длъжността президент на Барселона до 30 юни, беше водеща фигура по време на официалния обяд с представители на Нюкасъл преди реванша от осминафиналите на Шампионската лига. Той си пожела триумф в турнира.

“Би било мечта да вдигна Шампионската лига като президент - заяви Юсте. - Това е мечта, която винаги имаш, но най-вече заради феновете и отбора. Вече го преживях като вицепрезидент в Рим и Париж и това е едно от най-красивите неща, които могат да се случат на един фен на Барса. Да не говорим като президент. Надявам се и желая да го направя заедно с моя приятел Жоан Лапорта, избрания президент на клуба. Това би било най-великото нещо, което може да ми се случи в живота.”

Рафа Юсте ще ръководи клуба до 1 юли, когато започва новият мандат на преизбрания Жоан Лапорта. По принцип той е вицепрезидент, но замени боса след подаването му на оставка заради презизборната кампания.

„Играчите, Ханзи Флик и щабът изпитват голяма обич към Лапорта и видях, че тази обич е естествена и истинска. Всички заедно се обединихме, за да изиграем страхотен мач и да подарим класирането на нашите “сосиос”, каза Юсте.

На въпрос за бъдещето и подновяването на договора на Флик, той увери: „Аз съм голям оптимист и съм щастлив, че Деко е с нас. Убеден съм, че той ще направи това, което трябва да се направи“.

