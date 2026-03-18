  • 18 март 2026 | 15:37
Сафонов: Играхме и доминирахме

Вратарят на Пари Сен Жермен Матвей Сафонов заяви, че тимът още от първите минути на реванша от осминафиналите на Шампионската лига срещу Челси е показал, че се стреми към успеха. „Представянето ни беше добро. Безспорно, още от първите минути показахме, че се стремим към победа и че не сме дошли за някакъв друг резултат. Играхме добре и доминирахме. Противниците ни създадоха някои положения, но освен няколко, беше доста спокойно“, коментира Сафонов пред официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

Попитан дали с победите над Челси парижани са изпратили послание към съперниците си, Матвей Сафонов отговорих: „Не бих казал това, но със сигурност показахме манталитета, че искаме да печелим всеки мач, дори когато сме гости.“ Френският състав се наложи с 3:0 в реванша в Лондон и се класира за четвъртфиналите в Шампионската лига с общ резултат 8:2.

