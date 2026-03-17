Пирин Рз ще гостува на дубъла на Славия в събота преди пладне

Пирин (Разлог) ще гостува на Славия II в София тази събота, 21-ви март, като срещата беше изтеглена с четири часа по-рано и ще започне още в 11 сутринта, вместо в 15:00 часа. Двубоят от 24-ия кръг на Югозападната Трета лига ще се състои на помощното игрище на стадион „Славия“ в столичния квартал Овча Купел.

След две поредни загуби тимът на Христо Джоджов е решен да се върне в правилния път, но гостува на отбор във форма, който заема и петото място в класирането. Дубълът на Славия е с едва едно поражение в последните си 7 сблъсъка в шампионата, но успя да спечели само веднъж от началото на пролетния полусезон.