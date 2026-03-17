Георги Илиев: С Ераносян се разбрахме на яхтата на Главния

Рекордьорът по мачове в историята на българския футболен елит Георги Илиев гостува в подкаста „Код Спорт“, където разказа любопитна история как се е сдобрил със старши треньора на Локомотив (Пловдив) Едуард Ераносян след скандала между двамата в шампионския отбор на „смърфовете“. Двамата са били извикани в яхтата на тогавашния собственик на Локо – Георги Илиев.

Бившият футболист на Черно море и ЦСКА разкри за първи път интересни подробности и около скандала с полиграфа, на който трябваше да се подложат играчи на „моряците“ след сблъсък с „червените“.

А защо Георги Илиев е искал да спре с футбола малко преди да подобри рекорда за най-много мачове в елита, защо се е скарал със Стойчо Младенов в ЦСКА, как се е свестил в болницата след мач в Китай и още неразказани истории – гледайте в епизода.