Резултати и голмайстори след 20-ия кръг на Елитната група до 16 години

Първа осмица:
Академик (Пловдив) - Лудогорец 1:2
0:1 Витомир Тодоров (14')
0:2 Димитър Милчев (50')
1:2 Максим Палиев (51')
Славия - Левски 1:0
1:0 Галин Димитров (45') д
Етър - Септември 0:4
0:1 Калоян Марковски (3')
0:2 Никола Радев (47')
0:3 Адриан Иванов (50')
0:4 Валентино Игнатов (86')
ЦСКА - Локомотив (Пд) 4:0
1:0 Теодор Лазаров (16')
2:0 Самуил Василев (25')
3:0 Самуил Маджаров (28')
4:0 Алекс Павлов (34')
Втора осмица:
Черно море - Национал 3:4
1:0 Никола Симеонов (9')
1:1 Павел Янков (15')
1:2 Кристиян Колев (26')
2:2 Страцимир Спасов (27')
2:3 Марти Цветанов (57;)
2:4 Кристиян Колев (66')
3:4 Манол Тодоров (88') д
Ботев (Пд) - Пловдив 2015 2:1
1:0 Даниел Тосев (39')
1:1 Михаил Шкодров (51') д
2:1 Владимир Николов (69')
Дунав - Пирин 0:1
0:1 Велко Георгиев (78')
Ботев (Враца) - Арда 0:1
0:1 Нурай Юсеин (49')