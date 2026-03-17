Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

  • 17 март 2026 | 15:05
Станаха ясни съдийските назначения за 27-ия кръг на efbet Лига. Битката между Левски и Черно море ще бъде ръководена от Любослав Любомиров, а тази между Спартак (Варна) и Лудогорец от Кристиян Колев. Георги Гинчев пък ще бъде главен рефер на ЦСКА - Добруджа.

Ето всички назначения от кръга:

19 март 2026 г., четвъртък, 18:00 ч. 
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Станимир Емилов Трифонов 
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров    ВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР:    Ивайло Красимиров Ненков

СН:    Камен Михайлов Алексиев     

  20 март 2026 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД

ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Даниел Милков Ников 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Георги Димитров Давидов

СН:    Александър Костадинов Костадинов     

  21 март 2026 г., събота, 12:30 ч. 
ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов 
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Кристиян Младенов Тодоров

СН:    Николай Йорданов Колев     

  21 март 2026 г., събота, 15:00 ч. 
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Георги Пламенов Тодоров 
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Петров Стоянов

СН:    Йордан Костадинов Иванов     

  21 март 2026 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК Левски - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Иво Николаев Колев 
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Стоян Панталеев Арсов    АВАР:    Геро Георгиев Писков

СН:    Крум Добринов Стоилов     

  22 март 2026 г., неделя, 12:30 ч. 
ПФК Монтана 1921 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Желязко Димитров Пилатов 
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Кристина Георгиева Георгиева

СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     

  22 март 2026 г., неделя, 15:00 ч. 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Дарин Василев Иванов 
4-ТИ:    Георги Петров Стоянов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Валентин Станчев Железов

СН:    Стоян Маринов Алексиев     

  22 март 2026 г., неделя, 17:30 ч.
 ПФК Ботев Враца - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Теодор Пешев Петров 
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Християна Красимирова Гутева

СН:    Антон Симеонов Генов     

