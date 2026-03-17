Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 27-ия кръг на efbet Лига. Битката между Левски и Черно море ще бъде ръководена от Любослав Любомиров, а тази между Спартак (Варна) и Лудогорец от Кристиян Колев. Георги Гинчев пък ще бъде главен рефер на ЦСКА - Добруджа.

Ето всички назначения от кръга:

19 март 2026 г., четвъртък, 18:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Камен Михайлов Алексиев

20 март 2026 г., петък, 18:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД

ГС: Васил Петров Минев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Александър Костадинов Костадинов

21 март 2026 г., събота, 12:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Николай Йорданов Колев

21 март 2026 г., събота, 15:00 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Петров Стоянов

СН: Йордан Костадинов Иванов

21 март 2026 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Геро Георгиев Писков

СН: Крум Добринов Стоилов

22 март 2026 г., неделя, 12:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

22 март 2026 г., неделя, 15:00 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Валентин Станчев Железов

СН: Стоян Маринов Алексиев

22 март 2026 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Антон Симеонов Генов