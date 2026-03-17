Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 27-ия кръг на efbet Лига. Битката между Левски и Черно море ще бъде ръководена от Любослав Любомиров, а тази между Спартак (Варна) и Лудогорец от Кристиян Колев. Георги Гинчев пък ще бъде главен рефер на ЦСКА - Добруджа.
Ето всички назначения от кръга:
19 март 2026 г., четвъртък, 18:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Камен Михайлов Алексиев
20 март 2026 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД
ГС: Васил Петров Минев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Александър Костадинов Костадинов
21 март 2026 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Николай Йорданов Колев
21 март 2026 г., събота, 15:00 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Петров Стоянов
СН: Йордан Костадинов Иванов
21 март 2026 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Стоян Панталеев Арсов АВАР: Геро Георгиев Писков
СН: Крум Добринов Стоилов
22 март 2026 г., неделя, 12:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
22 март 2026 г., неделя, 15:00 ч.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Валентин Станчев Железов
СН: Стоян Маринов Алексиев
22 март 2026 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Антон Симеонов Генов