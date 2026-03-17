ФК Раковски посрещна шефове от БФС

ФК Раковски имаше удоволствието да посрещне Лъчезар Димов – директор „Развитие на детско-юношеския футбол“ към Българския футболен съюз, Петър Карачоров – национален селекционер за подрастващи до 15-16 години, Огнян Златков – председател на Зоналния съвет на БФС – Пловдив.

Посещението започна с тренировка с най-големите ни деца, по време на която те обърнаха специално внимание на поведението на футболистите – както по време на мач, така и след неговия край. За нашите състезатели това беше ценен урок за дисциплината и отношението, които се изискват на по-високо ниво. След тренировката беше проведена среща с треньорите на клуба, на която се обсъдиха важни теми, свързани с развитието на децата в различните възрастови групи, подходите в тренировъчния процес и стратегиите за откриване и развитие на талантите.

В края на посещението се състоя и родителска среща, на която беше разяснена изключително важната роля на родителите в изграждането на младия футболист – как могат да помагат на децата си, от какво имат нужда и какво не е полезно в този процес. Беше представена и информация за начина, по който протича селекционният процес за националния отбор в зона Пловдив.

От името на целия екип на ФК Раковски изказваме най-сърдечни благодарности на представителите на БФС за отделеното време, внимание и ценни насоки към нашата детско-юношеска школа. Подобни срещи са изключително важни за развитието на младите футболисти и за повишаването на нивото на работа в клубовете.