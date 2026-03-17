Следете на живо НБА със Sportal.bg: Осем мача тази нощ

  • 17 март 2026 | 00:56
В ранните часове на 17-и март (вторник) се играят осем нови срещи от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлата да проследите развитието им в реално време. Преди техния старт лидери са Оклахома Сити Тъндър с 58 победи и 15 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 48 успеха и 19 поражения (Източна конференция). Нито един от водачите в двете конференции няма ангажименти тази нощ.

Програмната схема стартира в 1:00 часа българско време с два мача и в единия от тях Атланта Хоукс приема Орландо Меджик.

В другата среща по това време Вашингтон Уизардс е домакин на Голдън Стейт Уориърс.

Половин час по-късно има още две срещи и в едната от тях шампионът от 2024 г. Бостън Селтикс е домакин на Финикс Сънс.

Другият мач по същото време противопоставя Бруклин Нетс и Портланд Трейл Блейзърс.

От 2:00 часа е последната двойка мачове, а останалите двубои ще бъдат в индивидуални часови диапазони. Един от сблъсъците по това време е между Ню Орлианс Пеликанс и Далас Маверикс.

Междувременно играят Чикаго Булс и Мемфис Гризлис.

В 3:30 часа Хюстън Рокетс е домакин на ЛА Лейкърс.

Половин час по-късно стартира и последният двубой от програмната схема, а в него ЛА Клипърс приема Сан Антонио Спърс.

