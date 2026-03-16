Билетите за финала в ШЛ: от 70 до 910 евро

От УЕФА задвижиха процедурата по продажбата билетите за предстоящите финали в Шампионската лига, Лига Европа, Лига на конференциите и Шампионската лига при жените.

Важно е да се уточни, че в началото не става дума за стандартна продажба. Първоначално всеки желаещ се записва като кандидатстващ за билет на UEFA.com/tickets. Продажбата за широката публика няма да се осъществява на принципа „първи по време, първи по право“, а чрез лотария, която ще се проведе след края на периода за кандидатстване.

Процесът по продажба и разпределение на билетите, запазени за привържениците на финалистите, ще бъде координиран директно със съответните клубове. Останалите пропуски са предназначени за местната организационна структура, националните асоциации членки на УЕФА, търговски партньори, телевизионни оператори и футболното семейство на УЕФА.

Финал на Шампионска лига 2026

Финалът в Шампионската лига ще е на 30 май в Будапеща на “Пушкаш Арена”. От общо 61 400 билета, 39 000 са за фенове и широката публика. Двата финалиста ще получат по 17 200 билета. Всеки успешен кандидат ще може да закупи до два билета.

Ценови категории:

Fans First (за фенове на финалистите): 70 €

Категория 3: 180 €

Категория 2: 650 €

Категория 1: 950 €

Билети за хора с увреждания: 70 € (включва безплатен билет за придружител)

Финал на Лига Европа 2026

Финалът на Лига Европа ще е на 20 май в Истанбул на стадиона на Бешикташ. От общо 37 500 билета, 27 500 са за фенове и широката публика. Всеки финалист ще получи до 11 000 билета. Изтеглените кандидатстващи ще могат да закупят до два билета.

Цени на билетите

• Fans First (запазена категория за феновете чрез квотите на финалистите): 40 €

• Категория 3: 65 €

• Категория 2: 160 €

• Категория 1: 240 €

Финал на Лига на конференциите 2026

Финалът в Лига на конференциите ще е на 27 май в Лайпциг, Германия. За фенове и широката публика са предвидени 33 200 от общо 39 700 билета. Финалистите ще получат по 11 500 билета. Успешните кандидати могат да закупят до два билета.

Ценови категории:

Fans First (за фенове на финалистите): 25 €

Категория 3: 45 €

Категория 2: 140 €

Категория 1: 190 €

Билети за хора с увреждания: 25 € (включва безплатен билет за придружител)

Финал на Шампионска лига за жени 2026

Финалът на Шампионската лига при жените ще е на 23 май в Осло, Норвегия. От 24 700 билета, 20 000 са достъпни за фенове и широката публика. Двата отбора финалисти ще получат по 2500 билета. Успешните кандидати могат да закупят до четири билета.

Ценови категории:

Категория 3: 20 €

Категория 2: 40 €

Категория 1: 70 €

Билети за хора с увреждания: 20 € (включва безплатен билет за придружител)

Кандидатстването за билети ще продължи до следните крайни срокове:

Финал на Шампионска лига 2026: 11:00 ч. централноевропейско време на 19 март 2026 г.

Финал на Лига Европа 2026: 11:00 ч. централноевропейско време на 20 март 2026 г.

Финал на Лига на конференциите 2026: 11:00 ч. централноевропейско време на 20 март 2026 г.

Финал на Шампионска лига за жени 2026: 11:00 ч. централноевропейско лятно време на 1 април 2026 г.

Най-добрите места за финалите на клубните турнири на УЕФА ще бъдат достъпни за закупуване през официалния портал за билети на организацията, докато хоспиталити пакетите ще се предлагат отделно.

С цел да гарантира, че билетите ще достигнат до истинските фенове, УЕФА предприема допълнителни стъпки за намаляване на риска от неоторизирана препродажба за финалите на мъжките клубни турнири през 2026 г. Като част от процеса на лотария, кандидатите ще бъдат класирани, а избраните от тях ще трябва да изтеглят мобилното приложение UEFA Mobile Tickets и да се регистрират с телефонния номер, който ще използват за достъп до стадиона, за да останат в лотарията.

Успешните кандидати ще трябва да използват именно този регистриран мобилен телефон, за да влязат на стадиона в деня на мача, тъй като билетът на купувача няма да може да бъде прехвърлян. В съответствие с тези правила, притежателите на билети, които не могат да присъстват, ще имат възможност да препродадат своите билети на номинална стойност чрез официалната платформа за препродажба на УЕФА, без да се начисляват такси за продавача. Достъп до закупуване на тези билети ще бъде предоставен ексклузивно на избрани фенове, които не са спечелили в първоначалната лотария.

На сайта UEFA.com/tickets е налична секция с често задавани въпроси, включително видео ръководство за процеса на кандидатстване.

Билетите ще бъдат доставени чрез официалното приложение UEFA Mobile Tickets, което е достъпно безплатно за потребители на Android и iPhone. В секцията с често задавани въпроси на приложението има и видеоклипове, които обясняват как се използват мобилните билети.

Продажбата на билети за финалите на клубните турнири на УЕФА през 2026 г. се извършва при строги общи условия, които забраняват всякаква неоторизирана препродажба или прехвърляне. Всеки билет, придобит или използван в нарушение на тези условия, ще бъде обявен за невалиден. Всички притежатели на билети са обвързани с тези правила, а УЕФА активно следи за тяхното спазване. Онлайн кандидатурите ще бъдат проверявани от съответните власти, за да се гарантира, че лица със забрана за посещение на футболни мачове няма да могат да закупят билети. Продажбите за широката публика ще се провеждат единствено през UEFA.com. УЕФА настоятелно призовава всички футболни фенове да се въздържат от закупуване на билети или хоспиталити пакети от неоторизирани продавачи, агенти или уебсайтове, тъй като такива билети ще бъдат невалидни и на купувачите им може да бъде отказан достъп до стадиона.