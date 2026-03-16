Георги Петров изведе Локомотив-СШОР до първото място в редовния сезон

Българският специалист Георги Петров изведе отбора на Локомотив-СШОР (Новосибирск), който е действаш шампион на Русия и носител на Купата на младежката лига, до победа в редовния сезон на ГЕОТЕК Младежката лига.

Възпитаниците на Георги Петров спечелиха 28 от общо 30 мача и спечелиха трофея “Първа висота”.

За тима на Локомотив-СШОР (Новосибирск) следва участие във финалите, които ще се проведат от 23 до 29 март и от 13 до 19 април.

Преди последния мач на мъжкия тим на Локомотив (Новосибирск), който победи Ярославич (Ярославъл) с 3:0 пред 5000 зрители в “Локомотив Арена”, момчетата на Георги Петров бяха наградени.

Българският специалист не можа да присъства на церемонията, защото по това време провеждаше семинар в Ереван (Армения).