  3. Кузманов срещу поставения номер 3 на "Чалънджър" в Задар

Кузманов срещу поставения номер 3 на "Чалънджър" в Задар

Кузманов срещу поставения номер 3 на "Чалънджър" в Задар

Втората ракета на България Димитър Кузманов ще играе срещу поставения под номер 3 Артюр Жеа в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в хърватския град Задар с награден фонд 97 640 евро.

32-годишният Кузманов, 312-ри в световната ранглиста, има две победи в три мача срещу 21-годишния Жеа, който е 144-и в класацията на АТР.

Пловдивчанинът печели първите два мача срещу френския си съперник на два поредни турнира в Херсиносис (Гърция) през март миналия сезон с 6:3, 6:3 и с 6:3, 6:2, но губи последната среща помежду им в Монца през април с 6:7(5), 4:6.

При нов успех българинът ще заработи 6 точки за световната ранглиста и 1590 евро, а във втория кръг ще играе срещу победителя от мача между Даниел Михалски (Полша) и квалификант.

Исторически успех за българския скуош! Сиана Жилева с първа титла от PSA турнир

Синер вече е номер 2 и в ранглистата за 2026-а

Синер изравни Федерер и Джокович по доминация на твърди кортове

Сабаленка: Многото загубени финали ме направиха по-силна

Яник Синер след шампионския си мач в Индиан Уелс: Постарах се да не допусна трети сет

Срив за Вики Томова, голям прогрес на Росица Денчева

Застреляха шеф на български футболен клуб

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

11-те на Арда и Добруджа

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

