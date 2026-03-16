Кузманов срещу поставения номер 3 на "Чалънджър" в Задар

Втората ракета на България Димитър Кузманов ще играе срещу поставения под номер 3 Артюр Жеа в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в хърватския град Задар с награден фонд 97 640 евро.

32-годишният Кузманов, 312-ри в световната ранглиста, има две победи в три мача срещу 21-годишния Жеа, който е 144-и в класацията на АТР.

Пловдивчанинът печели първите два мача срещу френския си съперник на два поредни турнира в Херсиносис (Гърция) през март миналия сезон с 6:3, 6:3 и с 6:3, 6:2, но губи последната среща помежду им в Монца през април с 6:7(5), 4:6.

При нов успех българинът ще заработи 6 точки за световната ранглиста и 1590 евро, а във втория кръг ще играе срещу победителя от мача между Даниел Михалски (Полша) и квалификант.