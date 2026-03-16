Християн Димитров и Самуил Вълчинов с 15-и успех в Италия

  • 16 март 2026 | 12:01
Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и техният Консар Равена записаха 15-а победа във второто ниво на италианското първенство - Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим се наложи над Свилупо Суд Катания с 3:1 (25:27, 25:16, 25:17, 25:16) в двубой от 23-и кръг.

Равена има 47 точки в актива си (15 победи, 8 загуби) и е на четвърта позиция. Катания е девети с 30 точки (11 победи, 12 загуби).

Християн Димитров се отчете с 12 точки (1 ас, 2 блокади). Самуил Вълчинов (1 ас, 1 блокада).

Италианският национал с български корени Мануел Златанов бе най-резултатен с 16 точки (1 ас, 1 блокада). За съперника Келвин Аринзе се отчете с 16 точки (3 аса, 2 блокада).

В следващия кръг Равена среща Тинет Прата ди Порденоне, на 18 март (сряда). Катания излиза срещу Виртус Аверса.

Силен Жасмин Величков със 17 точки, Монца изпусна Перуджа във втория 1/4-финал

Супер Алекс Николов с 19 точки, Лубе на победа от полуфинал в Италия

Димитър Димитров и Бусан завършиха с победа в Република Корея

Денислав Бърдаров и ИББ с 4-а поредна загуба в Турция

Гордан Люцканов: Да станем първи беше трудно, но сме си го изработили и го заслужаваме

Левски (Карлово) и Айтос ще се борят за промоция във Висшата лига

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

