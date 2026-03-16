Яник Синер след шампионския си мач в Индиан Уелс: Постарах се да не допусна трети сет

Яник Синер е щастлив, че успя да спечели в два сета финалния двубой срещу Даниил Медведев на "Мастърс 1000" турнира в Индиан Уелс. Италианецът се наложи в два тайбрека и триумфира с първи шампионски трофей в Калифорния.

"Продължавах да вярвам и да натискам. Дадох си още малко шанс. В един евентуален трети сет щяхме да започнем наравно. Постарах се да не допусна това и съм много щастлив. Беше невероятен край на един доста труден мач. Страхотно е да видя Даниил отново да играе на това ниво. Много съм щастлив. Дойдох тук и още от първия ден тренирах наистина усилено. Този резултат ме прави много щастлив", заяви 24-годишният Синер след края на финалния двубой.

Той пристигна значително по-рано в САЩ, за да се аклиматизира към условията за тренировки и мачове.

"Беше горещо, но не и влажно, а това има значение. Бях тук седмица преди началото на турнира. Условията бяха много подобни на днешните. Прекарахме дълги дни в тренировки. Чувствах се много добре подготвен, така че нямах проблеми с времето и жегата, което е много положително за мен. Всичко това е част от процеса. Работим много във фитнеса, за да се представям на това ниво. искам да стана възможно най-добрия. Знаех добре, че не съм печелил тук. Исках да се подготвя по най-добрия начин, възможно най-професионално. Това постижение значи много за мен. Сега имам няколко дни да си почина, след което предстои много важен турнир в Маями. Ще опитам и там да покажа най-силния тенис", каза още Яник Синер, който има 11 поредни победи в турнирите от сериите "Мастърс 1000".