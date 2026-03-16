  3. Яник Синер след шампионския си мач в Индиан Уелс: Постарах се да не допусна трети сет

Яник Синер след шампионския си мач в Индиан Уелс: Постарах се да не допусна трети сет

  • 16 март 2026 | 10:34
  • 209
  • 0
Яник Синер след шампионския си мач в Индиан Уелс: Постарах се да не допусна трети сет

Яник Синер е щастлив, че успя да спечели в два сета финалния двубой срещу Даниил Медведев на "Мастърс 1000" турнира в Индиан Уелс. Италианецът се наложи в два тайбрека и триумфира с първи шампионски трофей в Калифорния.

Синер с титла за историята в Индиън Уелс
Синер с титла за историята в Индиън Уелс

"Продължавах да вярвам и да натискам. Дадох си още малко шанс. В един евентуален трети сет щяхме да започнем наравно. Постарах се да не допусна това и съм много щастлив. Беше невероятен край на един доста труден мач. Страхотно е да видя Даниил отново да играе на това ниво. Много съм щастлив. Дойдох тук и още от първия ден тренирах наистина усилено. Този резултат ме прави много щастлив", заяви 24-годишният Синер след края на финалния двубой.

Той пристигна значително по-рано в САЩ, за да се аклиматизира към условията за тренировки и мачове.

"Беше горещо, но не и влажно, а това има значение. Бях тук седмица преди началото на турнира. Условията бяха много подобни на днешните. Прекарахме дълги дни в тренировки. Чувствах се много добре подготвен, така че нямах проблеми с времето и жегата, което е много положително за мен. Всичко това е част от процеса. Работим много във фитнеса, за да се представям на това ниво. искам да стана възможно най-добрия. Знаех добре, че не съм печелил тук. Исках да се подготвя по най-добрия начин, възможно най-професионално. Това постижение значи много за мен. Сега имам няколко дни да си почина, след което предстои много важен турнир в Маями. Ще опитам и там да покажа най-силния тенис", каза още Яник Синер, който има 11 поредни победи в турнирите от сериите "Мастърс 1000".

Още от Тенис

Срив за Вики Томова, голям прогрес на Росица Денчева

Срив за Вики Томова, голям прогрес на Росица Денчева

  • 16 март 2026 | 09:41
  • 730
  • 1
Григор Димитров губи позиции в световната ранглиста

Григор Димитров губи позиции в световната ранглиста

  • 16 март 2026 | 09:07
  • 1946
  • 8
Джокович отказа участие в Маями заради контузия

Джокович отказа участие в Маями заради контузия

  • 16 март 2026 | 02:32
  • 975
  • 3
Синер с титла за историята в Индиън Уелс

Синер с титла за историята в Индиън Уелс

  • 16 март 2026 | 02:06
  • 11832
  • 6
Сабаленка спечели титлата в Индиън Уелс след маратонски обрат над Рибакина

Сабаленка спечели титлата в Индиън Уелс след маратонски обрат над Рибакина

  • 15 март 2026 | 22:59
  • 9711
  • 5
Динко Динев загуби в квалификациите на "Чалънджър" в Задар, Димитър Кузманов ще започне от основната схема

Динко Динев загуби в квалификациите на "Чалънджър" в Задар, Димитър Кузманов ще започне от основната схема

  • 15 март 2026 | 16:25
  • 804
  • 0
Водещи Новини

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 2908
  • 7
Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 09:46
  • 4219
  • 1
Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

  • 16 март 2026 | 07:50
  • 3338
  • 8
Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

  • 15 март 2026 | 18:57
  • 129022
  • 747
Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

  • 15 март 2026 | 20:25
  • 46235
  • 54
Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

  • 15 март 2026 | 23:41
  • 18966
  • 52