Реал Сосиедад се разправи с Осасуна

Реал Сосиедад записа убедителна победа с 3:1 в домакинството си на Осасуна от 28-ия кръг на Ла Лига. Баските бяха категорично по-добрият отбор и взеха заслужено трите точки. Микел Оярсабал откри резултата от дузпа в 22-рата минута, а другите два гола бяха дело на Гонсало Гедеш в 28-ата и 52-рата минута. За гостите се разписа Виктор Муньос в 77-ата минута.

Домакините стояха по-добре в началото на мача и в 22-рата минута получиха дузпа в своя полза. Вратарят Серхио Ерера изби топката в ръката на своя съотборник Флавиън Бойомо, а реферът посочи бялата точка. Микел Оярсабал изпълни наказателния удар и отбеляза за 1:0.

След това в 28-ата минута Гонсало Гедеш удвои преднината на своя тим със страхотен далечен удар по земя извън наказателното поле.

В 52-рата минута отново Гедеш направи резултата класически, след като бе изведен от Бенят Туриентес в наказателното поле и хладнокръвно стреля във вратата.

Осасуна стигна до почетен гол в 77-ата минута. Виктор Муньос направи двойно подаване с Кике Барха в наказателното поле и от малък ъгъл отбеляза впечатляващ гол за 3:1.

С тази победа Реал Сосиедад събра актив от 38 точки и излезе на 7-ото място във временното класиране. Осасуна остава на 11-ата позиция с 34 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages