Унион излъга Фрайбург с гол в добавеното време и задълбочи проблемите на тима на Шустер

Унион (Берлин) постигна драматичен късен успех с 1:0 над Фрайбург в мач от 26-ия кръг на Бундеслигата. Единственият гол падна в добавеното време и бе дело на резервата Ву-Йонг Джеонг. Домакините започнаха по-добре двубоя и през първото полувреме с пропуски се отличиха Дери Шернхант и Сириак Ирие. Тенденцията продължи и през второто полувреме, когато статичните положения се оказваха основен източник на притеснение за тима на гостите. Домакините владееха топката, а удар на Йохан Манзамби бе блокиран с тяло от бранител. Столичани отговориха с опит на Алекс Крал, който бе спасен от Ноа Атуболу.

Точно когато изглеждаше, че срещата върви към равенство на сцената излезе появилият се от пейката Ву-Йонг Джеонг, който нахлу от фланга и с левия крак се разписа. Това бе трети гол за корееца през този сезон в Бундеслигата. Последва силен натиск от страна на домакините от Фрайбург в солидното добавено време от над 15 минути, но няколко много качествени намеси на дебютанта Матео Рааб предотвратиха изравняването. По този начин Унион (Берлин) прекъсна неприятната си серия от две поредни поражения в първенството. От своя страна домакините пък продължиха своята, след като не са печелили в три последователни двубоя в шамоината.

