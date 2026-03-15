Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
  15 март 2026 | 14:50
Шифрин отвя конкуренцията в слалома в Оре

Олимпийската шампионка Микаела Шифрин спечели слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в шведския зимен център Оре.

Шайб триумфира в Оре и заслужи малкия кристален глобус
Най-успешната скиорка в цялата история на надпреварата записа общо време от 1:43.35 минута, след като беше първа в първия манш с 50.22 секунди и втора във втория с 53.13. Така тя постигна победа номер 109 в кариерата си, 72-рата само в слалом и изравни рекорда за осми успех в дисциплината в един сезон.

"Карах с всички сили във втория манш, щастлива съм, че успя да завърша, тъй като трасето беше много трудно", каза 31-годишната Шифрин пред Евроспорт след успеха.

Това е осмата ѝ победа в девет слалома от Световната купа този сезон, с което изравнява рекорда за най-много победи в слалома в един сезон, който постигна през 2018-2019 и който дели с хърватката Яница Костелич, която го постигна през 2000-2001. Шифрин може да претендира за абсолютния рекорд, като спечели финалите на Световната купа в слалома на 24 март в Норвегия.

Втора с пасив от 94 стотни от секундата завърши германката Ема Айхер, а трета се нареди Уенди Холденер (Швейцария) с изоставане от една секунда.

Той 6 допълниха Катарина Трупе (Австрия), Паола Молцан (САЩ) и Дженифера Германе (Латвия).

В генералното класиране за Световната купа убедително води  Микаела Шифрин с 1286 точки. На втора позиция е германката Ема Айхер с 1146, а трета Камий Раст с 989.

Шифрин спечели предсрочно малкия кристален глобус в слалома. Тя има 880 точки, а след нея се нареждат Раст с 518 и Холденер с 418.

Следващите стартове при жените и при мъжете са финалите на Световната купа в Лилехамер (Норвегия), които стартират със спускане на 21 март.

Два гола на легенда не спасиха "кралете" от загуба в НХЛ

Два гола на легенда не спасиха "кралете" от загуба в НХЛ

  • 15 март 2026 | 10:51
  • 704
  • 0
Одермат отново е шампионът в Супер-Г след ново отменено състезание

Одермат отново е шампионът в Супер-Г след ново отменено състезание

  • 15 март 2026 | 10:28
  • 908
  • 0
Радо Янков остана 25-и в паралелния гигантски слалом в сноуборда във Вал Сен Ком, победа за Кавиезел

Радо Янков остана 25-и в паралелния гигантски слалом в сноуборда във Вал Сен Ком, победа за Кавиезел

  • 15 март 2026 | 04:17
  • 1614
  • 0
Алекси Пинтюро слага край на състезателната си кариера

Алекси Пинтюро слага край на състезателната си кариера

  • 15 март 2026 | 02:48
  • 1280
  • 0
Българските състезатели не успяха да преминат репешажите на 500 и на 1500 метра на Световното първенство по шорттрек

Българските състезатели не успяха да преминат репешажите на 500 и на 1500 метра на Световното първенство по шорттрек

  • 15 март 2026 | 02:25
  • 570
  • 0
Грегор Дешванден спечели ски скоковете в Осло

Грегор Дешванден спечели ски скоковете в Осло

  • 14 март 2026 | 19:54
  • 1429
  • 0
11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 15 март 2026 | 15:50
  • 6297
  • 11
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 9541
  • 15
Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

  • 15 март 2026 | 15:45
  • 34772
  • 36
Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

  • 15 март 2026 | 15:59
  • 2651
  • 2
Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

  • 15 март 2026 | 12:00
  • 23605
  • 54
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

  • 15 март 2026 | 10:37
  • 29111
  • 45