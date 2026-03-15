Шифрин отвя конкуренцията в слалома в Оре

Олимпийската шампионка Микаела Шифрин спечели слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в шведския зимен център Оре.

Шайб триумфира в Оре и заслужи малкия кристален глобус

Най-успешната скиорка в цялата история на надпреварата записа общо време от 1:43.35 минута, след като беше първа в първия манш с 50.22 секунди и втора във втория с 53.13. Така тя постигна победа номер 109 в кариерата си, 72-рата само в слалом и изравни рекорда за осми успех в дисциплината в един сезон.

MIKAELA SHIFFRIN 🏆🇺🇸 WINS THE SLALOM IN ÅRE!

Her 109th World Cup victory, 72nd in Slalom, and 7th win in Åre! 🤯



Becoming the most successful skier in Åre, with 7 Slalom wins and 1 Giant Slalom victory. 👑



🥈 Emma Aicher 🇩🇪

🥉 Wendy Holdener 🇨🇭

"Карах с всички сили във втория манш, щастлива съм, че успя да завърша, тъй като трасето беше много трудно", каза 31-годишната Шифрин пред Евроспорт след успеха.

Това е осмата ѝ победа в девет слалома от Световната купа този сезон, с което изравнява рекорда за най-много победи в слалома в един сезон, който постигна през 2018-2019 и който дели с хърватката Яница Костелич, която го постигна през 2000-2001. Шифрин може да претендира за абсолютния рекорд, като спечели финалите на Световната купа в слалома на 24 март в Норвегия.

Втора с пасив от 94 стотни от секундата завърши германката Ема Айхер, а трета се нареди Уенди Холденер (Швейцария) с изоставане от една секунда.

Той 6 допълниха Катарина Трупе (Австрия), Паола Молцан (САЩ) и Дженифера Германе (Латвия).

В генералното класиране за Световната купа убедително води Микаела Шифрин с 1286 точки. На втора позиция е германката Ема Айхер с 1146, а трета Камий Раст с 989.

Шифрин спечели предсрочно малкия кристален глобус в слалома. Тя има 880 точки, а след нея се нареждат Раст с 518 и Холденер с 418.

Следващите стартове при жените и при мъжете са финалите на Световната купа в Лилехамер (Норвегия), които стартират със спускане на 21 март.