Боби Кьосев: Пирин седеше по-добре, ще анализираме защо се получи така

Наставникът на Вихрен (Сандански) Борислав Кьосев даде мнението си след победата с 1:0 срещу Пирин (Благоевград). Специалистът призна, че не е доволен от показаното от момчетата му.

"В голяма част от мача Пирин седеше по-добре. Това е отбор със стил, поздравявам ги, затрудниха ни максимално, ще анализираме причините. Взехме много важни точки на супер негостоприемен терен, играта ще я коригираме за следващите мачове. Днес не беше добър мач за нашия отбор, работим, правим анализи през седмицата и срещу Черноморец ще гоним трите точки. Работим, гледаме да даваме максимален импулс на футболистите - ако дават максимума си, ще печелим. Накрая ще теглим чертата, ще преценим. Има още какво да се желае от нашия отбор. Правим хубави работи, но има неща, които не ми харесват. Правим всичко възможно да ги отстраним", каза Боце.