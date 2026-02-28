Популярни
Хикс в Ихтиман

  • 28 фев 2026 | 18:30
  • 84
  • 0
Хикс в Ихтиман

0:0 приключиха в Ихтиман, местния Ботев и Славия II (София). Срещата е от 21-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана равностоен мач, който домакините доиграха с намален състав. Гостите имаха повече възможности да вкарат. В 55-ата минута, играч на „белите“ излезе срещу Иван Дерменджиев. Стражът на Ботев го фаулира пред наказателното поле и беше отстранен с червен картон. В 70-ата минута рефера отсъди дузпа за домакините. Борислав Балджийски се подхлъзна непосредствено преди да стреля от бялата точка и вратаря на Славия спаси. В оставащото време имаше по една опасност пред двете врати.

Снимка: fcbotevihtiman.com

