Господин Мирчев за загубата в Ямбол

Едноименният тим на Ямбол се доближи вчера до третото място след 2:0 у дома над Левски (Карлово). Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Господин Мирчев, треньор на гостите коментира двубоя.

„Стана хубав мач. Домакините доминираха на моменти през първото полувреме. След почивката, игрово ние диктувахме всичко. Имахме две, три ситуации но не вкарахме гол. Нямаше ги в състава ни Свилен Щерев и Даниел Коков. Като се втурнахме в атака да изравняваме, беше въпрос на време съперника да се възползва от свободните пространства и да вкара пак“.