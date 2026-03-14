Aurora обърна Astralis и ще срещне NAVI на финала на ESL Pro League

  • 14 март 2026 | 23:40
Aurora обърна Astralis и ще срещне NAVI на финала на ESL Pro League

Турският отбор на Aurora победи датския Astralis след пълен обрат във втория полуфинал от ESL Pro League с 2:1 (11-13, 13-2, 13-10).

По този начин Исмаилджан "XANTARES" Дьорткардаш и компания ще срещнат NAVI на големия финал утре в битка за голямата награда от 100 000 долара.

Срещата започна на Nuke, където "звездите" съумяха да поведат. След това обаче Aurora изигра безупречен Dust 2, позволявайки на съперниците си да спечелят само два рунда, като така изравни резултата.

За финал турските геймъри успяха да затворят цялата серия на картата Inferno след равностоен финален двубой..

На върха за победителите бе Али "Wicadia" Хайдар Ялчън с K/D от 57/36 и 1.48 рейтинг.

Снимка: ESL

Inner Circle привлече снайпериста headtr1ck

Inner Circle привлече снайпериста headtr1ck

  • 14 март 2026 | 21:23
NAVI се справи с FUT и е първият финалист на ESL Pro League
  • 14 март 2026 | 20:03

NAVI се справи с FUT и е първият финалист на ESL Pro League

  • 14 март 2026 | 20:03
Божидар "bzm" Богданов и Tundra отпаднаха от PGL Wallachia
  • 14 март 2026 | 14:57

Божидар "bzm" Богданов и Tundra отпаднаха от PGL Wallachia

  • 14 март 2026 | 14:57
Българите от Acend надхитриха класния Eternal Fire и ще играят плейофи в CCT
  • 13 март 2026 | 21:56

Българите от Acend надхитриха класния Eternal Fire и ще играят плейофи в CCT

  • 13 март 2026 | 21:56
Божидар "bzm" Богданов и Tundra сътвориха обрат срещу Aurora в PGL Wallachia
  • 13 март 2026 | 20:38

Божидар "bzm" Богданов и Tundra сътвориха обрат срещу Aurora в PGL Wallachia

  • 13 март 2026 | 20:38
Нова компания ще организира втория по сила турнир по LoL за Европа
  • 13 март 2026 | 17:34

Нова компания ще организира втория по сила турнир по LoL за Европа

  • 13 март 2026 | 17:34
Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация
  • 14 март 2026 | 20:11

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
Реал завърши перфектната седмица с изразителна победа, много юноши и невероятен гол на Гюлер
  • 14 март 2026 | 23:59

Реал завърши перфектната седмица с изразителна победа, много юноши и невероятен гол на Гюлер

  • 14 март 2026 | 23:59
Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха
  • 14 март 2026 | 21:35

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

  • 14 март 2026 | 21:35
Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата
  • 14 март 2026 | 23:55

Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата

  • 14 март 2026 | 23:55
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
