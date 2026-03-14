Aurora обърна Astralis и ще срещне NAVI на финала на ESL Pro League

Турският отбор на Aurora победи датския Astralis след пълен обрат във втория полуфинал от ESL Pro League с 2:1 (11-13, 13-2, 13-10).
По този начин Исмаилджан "XANTARES" Дьорткардаш и компания ще срещнат NAVI на големия финал утре в битка за голямата награда от 100 000 долара.
Срещата започна на Nuke, където "звездите" съумяха да поведат. След това обаче Aurora изигра безупречен Dust 2, позволявайки на съперниците си да спечелят само два рунда, като така изравни резултата.
За финал турските геймъри успяха да затворят цялата серия на картата Inferno след равностоен финален двубой..
На върха за победителите бе Али "Wicadia" Хайдар Ялчън с K/D от 57/36 и 1.48 рейтинг.
