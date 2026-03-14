Брайтън изпревари Съндърланд след необичаен гол

Брайтън победи с 1:0 Съндърланд като гост и изпревари “черните котки” във временното класиране на Премиър лийг. Двата отбора имат по 40 точки, но “чайките” са с по-добра голова разлика. Янкуба Минте отбеляза единствения гол с удар от почти нулев ъгъл в 58-ата минута. За Съндърланд това беше трето поредно домакинско поражение,

Гранит Джака, Брайън Броби, Крис Риг и Чемсдин Талби започнаха за Съндърланд. Капитанът Люис Дънк се завърна сред 11-те на Брайтън. Джеймс Милнър, Якуба Минте и Дани Уелбек също стартираха за “чайките”.

Гостите можеха да открият в деветата минута, но Елборг реагира брилянтно на вратата на Съндърланд и с крак изби удар отблизо на Хиншълууд. Три минути след това и домакините бяха близо до попадение, но Дънк изчисти пред голлинията изстрел на Талби.

В 24-тата минута отново Елборг се намеси добре след нов удар на Хиншълууд, който пропусна втора голяма възможност.

В 40-ата Риг стреля със задна ножица, но встрани. Малко след това Фербрюген изби удар в близкия ъгъл на Хеертруйда.

Съндърланд започна по-добре второто полувреме и в 49-ата минута Риг помисли, че е дал преднина на домакините, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради засада на Алдерете преди това. Малко по-късно Броби пропусна добра възможност с глава.

— Premier League (@premierleague) March 14, 2026

В 58-ата минута Янкуба Минте откри резултата от много странна позиция - почти от нулев ъгъл и извън баланс той някак успя да прати топката покрай Елборг във вратата му. Домакините имаха претенции, че в този момент Диара бе на тревата, след като преди това бе изблъскан. Голът обаче бе признат.

Брайтън можеше да удвои преднината си в 68-ата минута, когато Вийфер свали с глава към Гомес, но той стреля високо над вратата.

В 73-тата Фербрюген спаси удар с глава отблизо на Алдерете, като това бе най-добрата възможност на домакините да изравнят. В крайна сметка резултатът се запази до края.

Снимки: Imago