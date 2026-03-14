ЦСКА отново не успя да се опълчи на Лудогорец в Разград - на живо с отзивите след 3:0
  Sportal.bg
Айнтрахт срещна неочаквани трудности с последния, но взе своето с красиво попадение

  • 14 март 2026 | 19:06
Айнтрахт (Франкфурт) победи с минималното 1:0 аутсайдера Хайденхайм в мач от 26-тия кръг на Бундеслигата. Единственото попадение бе красив гол на Арно Калимюандо в 53-ата минута.

Така Айнтрахт с новия си треньор Алберт Риера продължи възхода си и записа трета победа в последните си пет мача, макар че все още е далеч от топ 6. Хайденхайм пък е в безнадеждна ситуация, като е само с точка в последните осем срещи и е с 13 поредни мача без успех.

Първата част премина при сериозно превъзходство на домакините в притежание на топката, но без кой знае какви интересни голови ситуации.

В началото на втората част обаче французинът Арно Калимюандо се възползва от разбъркване и се разписа с красив удар от въздуха в 53-ата минута – 1:0 за Айнтрахт. Малко след изтичането на час игра Хайденхайм пък помисли, че е изравнил, когато Сирлорд Конте завърши добра контраатака, но голът беше отменен след преглед с ВАР заради тънка засада.

„Франките“ трябваше да доиграват двубоя и с човек по-малко, след като капитанът Робин Кох бе изгонен двадесетина минути по-късно за втори жълт картон. Домакините обаче успяха да запазят аванса си и записаха три точки.

Снимки: Imago

