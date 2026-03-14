Симов: Можеше да вкараме още голове

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели мнението си след победата с 3:1 над Ботев (Пловдив) на "Колежа". Отборът му постигна пълен обрат, а наставникът изрази надежда, че доброто представяне на футболистите ще продължи и в следващите мачове.

"Честитя празника на Ботев (Пловдив) и феновете. Радващо е, че имаше доста хора, което е предпоставка за хубави мачове в българското първенство. През първото полувреме изпитвахме доста трудности. Не знам на какво се дължеше. Бяхме припряни, много технически брак. След почивката видях коренно преобразен отбор. Можеше да вкараме още голове, но все пак трябва да се радваме на хубавата победа.

Съвсем нормално е, когато нещо не се получава, планът ни да се промени. С малко корекции вкарахме повече увереност. Трябваше малко повече концентрация и организация. От нас зависи дали ще бъдем в топ 8. Предстоящите мачове ще покажат докъде сме стигнали. Надявам се да продължим тази възходяща линия", каза Симов.