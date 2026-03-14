Симов: Можеше да вкараме още голове

  • 14 март 2026 | 17:27
Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели мнението си след победата с 3:1 над Ботев (Пловдив) на "Колежа". Отборът му постигна пълен обрат, а наставникът изрази надежда, че доброто представяне на футболистите ще продължи и в следващите мачове.

"Честитя празника на Ботев (Пловдив) и феновете. Радващо е, че имаше доста хора, което е предпоставка за хубави мачове в българското първенство. През първото полувреме изпитвахме доста трудности. Не знам на какво се дължеше. Бяхме припряни, много технически брак. След почивката видях коренно преобразен отбор. Можеше да вкараме още голове, но все пак трябва да се радваме на хубавата победа.

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Съвсем нормално е, когато нещо не се получава, планът ни да се промени. С малко корекции вкарахме повече увереност. Трябваше малко повече концентрация и организация. От нас зависи дали ще бъдем в топ 8. Предстоящите мачове ще покажат докъде сме стигнали. Надявам се да продължим тази възходяща линия", каза Симов.

Още от БГ Футбол

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 17:25
  • 21803
  • 18
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 31590
  • 84
Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

  • 14 март 2026 | 18:39
  • 51377
  • 328
Локо (Пд) надви Левски като гост и записа трета поредна победа в Елитната група до 17 години

Локо (Пд) надви Левски като гост и записа трета поредна победа в Елитната група до 17 години

  • 14 март 2026 | 15:18
  • 1972
  • 2
Гьоко Хаджиевски: Как ще ти вкарат гол? Разочарован съм, не знам какво да сменя

Гьоко Хаджиевски: Как ще ти вкарат гол? Разочарован съм, не знам какво да сменя

  • 14 март 2026 | 15:04
  • 1766
  • 7
Алвеша: Проспахме 45 минути, смените направиха разликата

Алвеша: Проспахме 45 минути, смените направиха разликата

  • 14 март 2026 | 15:03
  • 1113
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

  • 14 март 2026 | 18:39
  • 51377
  • 328
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 31590
  • 84
Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

  • 14 март 2026 | 14:38
  • 35084
  • 90
Съставите на Арсенал и Евертън

Съставите на Арсенал и Евертън

  • 14 март 2026 | 18:33
  • 478
  • 0
Челси - Нюкасъл, "свраките" с шест промени, лондончани сменят вратаря

Челси - Нюкасъл, "свраките" с шест промени, лондончани сменят вратаря

  • 14 март 2026 | 18:41
  • 38
  • 0
Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 17:25
  • 21803
  • 18