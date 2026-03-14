Брънсън донесе победа на Ню Йорк

  • 14 март 2026 | 11:54
Брънсън донесе победа на Ню Йорк

Джейлън Брънсън реализира 29 точки и подаде 9 асистенции за победата на Ню Йорк със 101:92 срещу домакина Индиана в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.

Оу Джи Анъноби добави още 25 точки, а съотборникът му Мичъл Робинсън се отличи с 12 пункта и 22 борби в полза на Никс. Отборът от Индианаполис записа 12 последователна загуба в Лигата. Джейрейс Уокър беше най-резултатен за Пейсърс с 18 точки,а Арън Нейсмит добави още 12.

Ню Йорк имаше аванс от две точки в края на третата четвърт, а в самото начало на последния период направи пет безответни точки.

Детройт се наложи със 126:110 като домакин срещу Мемфис. Джейлън Дърън реализира 30 точки и овладя 13 топки под кошовете, докато неговият съотборник Кейд Кънингам се отличи със 17 точки и 15 асистенции.

Джейвън Смол завърши с 23 точки за отбора на Гризлис, който не можеше да разчита на някои от контузените си баскетболисти. Ти Джеръм добави още 21 пункта за Мемфис.

Кливланд се наложи със 138:105 над домакина Далас. Еван Моубли реализира рекордните за изявите си през сезона 29 точки, като 23 от тях дойдоха в първата половина от срещата. Донован Мичъл приключи с 24 точки и 8 завършващи подавания.

Кандидатът за новобранец на годината в НБА Купър Флаг се отличи с 25 точки.

Торонто се наложи със 122:115 на свой терен срещу Финикс. Брендън Ингам има най-голям принос за успеха на домакините със своите 36 точки, а съотборникът му Ар Джей Барет добави още 22 пункта за Раптърс.

Джейлън Грийн се отличи с 34 точки в полза на тима на Сънс, който беше в серия от четири поредни успеха в Лигата. Девин Букър вкара 31 точки за състава от щата Аризона.

Торонто изоставаше с 10 точки в самото начало на четвъртата част, но успя да завърши двубоя със серия от 27:10 в своя полза и да обърне развоя на събитията.

