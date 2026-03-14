ФИФА планира да увеличи броя на участниците на Световното клубно първенство

Президентът на ФИФА Джани Инфантино има намерение да увеличи броя на участниците на Световно клубно първенство, както и честотата на провеждане на турнира, твърди "Таймс".
Според изданието, УЕФА е готова да блокира всеки опит на Инфантино да разшири надпреварата, независимо дали става въпрос за повече отбори, или за провеждане на състезанието на всеки две години.
От европейската футболна централа изразяват недоволство от евентуалното увеличение на броя на представителите на Стария континент.
В миналогодишното издание на турнира взеха участие 12 европейски отбора. Победител стана Челси, който надигра Пари Сен Жермен с 3:0 във финала.
