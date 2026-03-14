ФИФА планира да увеличи броя на участниците на Световното клубно първенство

Президентът на ФИФА Джани Инфантино има намерение да увеличи броя на участниците на Световно клубно първенство, както и честотата на провеждане на турнира, твърди "Таймс".

Според изданието, УЕФА е готова да блокира всеки опит на Инфантино да разшири надпреварата, независимо дали става въпрос за повече отбори, или за провеждане на състезанието на всеки две години.

UEFA will fight any move by FIFA president Gianni Infantino to expand Club World Cup after he said it could be more than 32 teams.



Also - Chelsea owners' May 2027 deadline to pay tens of millions to Abramovichhttps://t.co/a3n4lPP6bg — Martyn Ziegler (@martynziegler) March 13, 2026

От европейската футболна централа изразяват недоволство от евентуалното увеличение на броя на представителите на Стария континент.

В миналогодишното издание на турнира взеха участие 12 европейски отбора. Победител стана Челси, който надигра Пари Сен Жермен с 3:0 във финала.

