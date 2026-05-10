Гийермо Томас Силва: Много съм щастлив как се развиха трите етапа в България, целта ми е да запазя розовата фланелка

Лидерът в Обиколката на Италия след първите три етапа на състезанието Гийермо Томас Силва заяви, че е много щастлив, че си тръгва от България с розовото трико.

"Истината е, че тези три етапа в България бяха много вълнуващи и аз съм много щастлив как се развиха те. Освен това спечелих етап, а днес успях да запазя и розовата фланелка, което е голямо удовлетворение за мен. Сега отиваме в Италия и голямата ми цел е да я запазя максимално дълго време. Това е цел и на целия отбор на Астана, но ще действаме ден за ден", каза на пресконференцията след третия етап 24-годишният уругваец, който в събота стана първият представител на своята страна с победа в някоя от трите Големи обиколки.

"Днес много се насладих на възможността да карам в розово. Получих голяма подкрепа от публиката в България, както и от феновете от Уругвай. Ние сме малка страна, но винаги съм усещал голяма подкрепа", добави той.

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Трошев