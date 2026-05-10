  Тодор Стойчев и Емма Нейкова със злато на Европейската купа на сабя в София

  • 10 май 2026 | 20:15
Тодор Стойчев и Емма Нейкова спечелиха златни медали на турнира на сабя за мъже и жени до 23 години, валиден за Европейската купа. Надпреварата се проведе в София и събра млади състезатели на сабя и на шпага от десет държави.

В надпреварата на сабя мъже до 23 години участваха 24 фехтовачи от четири страни. Тодор Стойчев (Свечников) излезе от групите с четири победи и една загуба. В елиминациите той победи във втория кръг Франческо Карневале от Италия с 15:11, след това отстрани Станимир Пелов с 15:9 и си осигури място на полуфиналите. В двубоя за място на финала Стойчев надделя над Никола Меицов с 15:14. В срещата за титлата той спечели срещу Никола Раги от Италия с 15:6.

Никола Меицов (Свечников) и Симеон Далеков (Свечников) завоюваха бронзови медали, съобщават от БФ Фехтовка.

На сабя жени на пътеките излязоха 20 състезателки от три държави. Златото извоюва Емма Нейкова, след като записа в групите шест победи от шест срещи, а след това отстрани в елиминациите Ая Аройо с 15:5, Ралица Гаджева с 15:10 и Виктория Витлиемова с 15:13, с което си осигури място на финала. Там Нейкова се наложи над Белослава Иванова с 15:11 и взе златния медал. Белослава Иванова (ЦСКА) остана със среброто, а бронзовите медали си поделиха Василена Кръстева (Свечников) и Виктория Витлиемова (Младост).

В турнира на шпага мъже до 23 години участваха 47 състезатели от десет страни. Шампион стана Марко Ферарис от Италия, а от българите най-добре се представи Михаил Михайлов (Черно море, Варна) - седмо място в крайното класиране.

Михайлов излезе от групите с четири победи и две загуби. В елиминациите той победи във втория кръг Борис Конов от България с 15:7. В срещата за място в топ 8 отстрани друг сънародник Мартин Русев с 15:14. В двубоя за място на полуфиналите Михайлов отстъпи пред Хуан Гарсия Ферус от Испания с 10:15 и остана седми.

При жените в турнира на шпага се включиха 29 състезателки, като България спечели два бронзови медала. На почетната стълбичка се качиха Михаела Стефанова (Пентатлон) и Александра Сучкова (София).

Стефанова излезе от групите с баланс 2-2. В елиминациите българката отстрани в първия кръг Бенедета Франческа Барера от Италия с 15:6, а след това и Рачел Пулчини от Италия с 15:12. В срещата за място на полуфиналите Стефанова се наложи над Саманта Пеко от Италия с 15:12. В двубоя за място във финала шпажистката отстъпи пред Глория Далия Легач от Австрия с 14:15 и спечели бронз.

Сучкова излезе от групите с три победи и две загуби. В елиминациите тя надделя над Виктория Чешмеджиева с 15:11 и Алис Залиани от Италия с 15:9. В срещата за място на полуфиналите Сучкова отстрани Ива Стоянова с 15:13. В двубоя за място на финала българката отстъпи пред Софи Пиит от Великобритания с 11:15 и така заслужи бронзовия медал.

