Министър Енчо Керязов: България показа, че е достоен домакин на едно от най-престижните спортни събития в света

България показа, че е достоен домакин на едно от най-престижните спортни събития в света. С невероятната подкрепа от публиката страната ни за пореден път показа, че е спортна нация. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на финала на третия етап от Giro d’Itlalia в София. България бе домакин на старта и първите три етапа от престижната колоездачна надпревара в периода от 8 до 10 май.

„Да бъдем домакини на Giro d’Italia е не само признание за страната ни, но и възможност да покажем пред милиони зрители по света България с нейното културно и историческо наследство, красотата на природата ни и капацитета ни достойно да бъдем част от календара на най-престижните международни спортни форуми“, заяви министър Керязов.

Победителят в София Пол Мание: Не бях никак сигурен, че ще спечеля този етап

Той поздрави хилядите зрители, които излязоха по трасето на състезанието, за да подкрепят участниците и да станат свидетели на едно от най-значимите спортни събития в света. „Благодаря на хората за ентусиазма, подкрепата и атмосферата, която създадоха за състезателите. Тази енергия е безценна и показва, че България обича спорта“, подчерта министърът.

По думите му подобни международни прояви имат значение далеч отвъд спорта, тъй като насърчават диалога, приятелството и уважението между народите. „Сигурен съм, че тези състезания вдъхновяват много млади хора да спортуват, насърчават активния начин на живот и мотивират бъдещите ни спортни таланти да преследват своите мечти и високи спортни върхове“, каза още Керязов.

По време на церемонията по награждаването министър Керязов връчи и най-престижното отличие в състезанието – розовата фланелка на Гийермо Томас Силва. „Тя е символ на лидерство, постоянство, издръжливост и характер и вече повече от век е мечта за поколения колоездачи“, заяви той.

Министърът пожела успех на всички състезатели в оставащите километри до финала на състезанието в Рим и ги призова да продължат да демонстрират спортсменство, воля и силен състезателен дух.