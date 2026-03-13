Популярни
Окончателно! ФК Светкавица (Търговище) прекрати участие в Североизточна Трета лига

  • 13 март 2026 | 14:11
  • 365
  • 0

Футболен клуб Светкавица Търговище (Търговище) отказа да продължи участието си в първенството на Североизточната Трета лига. Отборът изигра първата половина на настоящия сезон. Първите му две срещи от пролетния дял бяха отложени. Последва окончателен отказ от клуба. Зоналният съвет на БФС – Варна ще присъжда служебен резултат – 3:0 на всеки отбор, който трябва да играе с ФК Светкавица до края на шампионата.

Така СФК Светкавица 2014 (Търговище) остана единственият представител на града в Североизточната Трета лига.   

