Легендата Йоханес Клаебо е със сътресение на мозъка след падането в Драмен

Легендата в ски-бягането Йоханес Клаебо е получил сътресение на мозъка след падането по време на спринтовата надпревара от Световната купа в Драмен, Норвегия.

„Установено е, че има лека травма на главата, сътресение на мозъка. Това означава, че няма да може да се състезава в състезанието на 50 км в Холменколен в събота. Твърде рано е да се каже дали ще участва в последния етап в Лейк Плесид. Като цяло се чувства добре“, съобщи лекарят на норвежкия национален отбор Ове Вераген.

Инцидентът се случи в средата на състезанието, когато Клебо, неговият сънародник Арон Ристад и американецът Бен Огдън се сблъскаха и паднаха. В резултат на това 11-кратният олимпийски шампион удари силно тила си. Той беше подпомогнат да излезе от трасето и не успя да завърши състезанието, след което бе откаран в болница.

"Вчера паднах и си ударих главата доста силно, но за щастие всичко е наред. Завърших със сътресение, така че ще си взема няколко дни почивка както от тренировките, така и от интернет, за да съм сигурен, че се възстановя напълно. Имам само една глава, така че трябва да се грижим добре за нея. Благодаря на всички, които се обадиха за подкрепа, наистина го оценявам!", написа Клаебо на профила си във Фейсбук.

29-годишният Клебо държи рекорда за най-много златни медали в историята на зимните олимпийски игри - 11. Той е и 15-кратен световен шампион, петкратен носител на Световната купа и петкратен победител в Тур дьо ски.