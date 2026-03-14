Торино диша по-спокойно след разгром срещу Парма

Торино се отдалечи от зоната на изпадащите в Серия "А", след като постигна убедителна победа с 4:1 над гостуващия Парма. Точни за "биковете" бяха Джовани Симеоне, Емирхан Илхан и Дуван Сапата, а Мандела Кейта от Парма си отбеляза автогол. Почетното попадение за "дуковете" беше дело на Матео Пелегрино.

Победата изкачи Торо на 13-то място в калсирането с 33 точки. Парма пък е на 12-тата позиция, само с точка повече от днешния си съперник.

Джовани Симеоне се възползва от грешка на защитата на Парма в 3-тата минута и откри резултата. Топката стигна до аржентиенца след пробив на Никола Влашич, а стражът на гостите Зион Сузуки не се намеси добре и позволи кълбото да мине между краката му.

Отговорът на "дуковете" дойде в 20-ата минута. Пелегрино засече с глава центриране от левия фланг на Габриел Стрефеца и вкара поредния си гол срещу Торо.

В началото на второто полувреме "биковете" взеха инициативата и бързо стигнаха до гол, отбелязан от Емирхан Илхан в 55-ата минута. Секунди след подновяването на играта домакинската публика отново ликуваше. Джовани Симеоне уцели гредата, а отскочилата топка рикошира в Кейта и влезе в мрежата.

Крайния резултат в срещата оформи Дуван Сапата в добавеното време. Колумбиецът шутира мощно извън наказателното поле и Сузуки нямаше какво да стори.

Снимки: Gettyimages